La colecta de las misas del domingo en Zamora se destina a Venezuela

La Diócesis de Zamora destinará la colecta del domingo 5 de julio a Cáritas Venezuela. La campaña, promovida a través de Cáritas Diocesana de Zamora, canalizará la solidaridad de las parroquias y de todos los ciudadanos que quieran colaborar con la población afectada por los terremotos.

La Diócesis y Cáritas se suman a la campaña de emergencia abierta para apoyar a Cáritas Venezuela tras los terremotos que han sacudido el país y que han provocado graves daños personales y materiales en distintas zonas. Como gesto diocesano de comunión y solidaridad, la colecta de las eucaristías del próximo domingo, 5 de julio, en todas las parroquias de la Diócesis de Zamora se destinará íntegramente a Cáritas Venezuela.

Con esta iniciativa, la Iglesia en Zamora quiere contribuir a la respuesta humanitaria que la red de Cáritas está articulando sobre el terreno para atender las necesidades más urgentes de las personas y familias afectadas.

La ayuda recogida se incorporará a la campaña de emergencia impulsada por Cáritas Española, que ha puesto a disposición de Cáritas Venezuela una primera partida de 300.000 euros procedente de su Programa de Emergencias. La red de Cáritas Venezuela, con presencia diocesana y parroquial en el país, trabaja actualmente en la evaluación de daños y en la coordinación de la atención a la población damnificada. Los fondos recaudados permitirán apoyar la adquisición de recursos básicos como alimentos, agua potable, medicamentos, productos de higiene, material sanitario, refugio y otros bienes de primera necesidad, de acuerdo con las demandas concretas que vaya identificando Cáritas Venezuela en las zonas afectadas.

Además de la colecta parroquial del domingo, cualquier persona que desee colaborar podrá realizar su aportación a través de los canales habilitados por Cáritas Diocesana de Zamora: Bizum, 00863 y cuentas bancarias en Caja Rural, Banco de Santander, Unicaja y BBVA, con concepto: Cáritas con Venezuela.

Cáritas recuerda que, en este tipo de emergencias, las donaciones económicas son la forma más eficaz de canalizar la ayuda, ya que permiten responder con mayor rapidez a las necesidades reales, reducir costes logísticos y favorecer la adquisición de productos en el entorno más cercano posible.

Desde la Diócesis de Zamora se invita a las comunidades parroquiales, fieles y ciudadanos a sumarse a esta campaña como expresión concreta de cercanía con el pueblo venezolano y de apoyo a quienes atraviesan una situación de especial vulnerabilidad.