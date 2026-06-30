CEOE Castilla y León reconoce el compromiso empresarial del zamorano José Fermín Benayas

La XXXIII edición de los Premios CEOE Castilla y León premiarán a José Fermín Benayas Boyano para reconocer su compromiso empresarial con la provincia desde Grupo Promovil, en un acto que se celebrará en Valladolid el próximo 9 de julio, junto a empresarios del resto de provincias de la comunidad.

Su trayectoria empresarial comenzó con apenas 19 años en la empresa de su padre, dedicada al marketing directo en León y A Coruña, donde adquirió sus primeros conocimientos sobre gestión comercial, organización empresarial y relación directa con el cliente. Aquella primera etapa le permitió conocer desde dentro el esfuerzo que exige poner en marcha y sostener un proyecto empresarial.

Dos años después se asentó en Zamora, ciudad desde la que comenzó a desarrollar distintos proyectos en diversos sectores de actividad. “Esta etapa marca el inicio de una trayectoria caracterizada por la iniciativa, la capacidad de adaptación y una visión emprendedora orientada a detectar oportunidades de negocio y generar actividad económica en el territorio”, destacan desde la CEOE Castilla y León.

Sector de las telecomunicaciones

En 1997, inicia su andadura en el sector de las telecomunicaciones con Grupo Promovil, un proyecto que, “con trabajo constante, vocación de crecimiento y una clara orientación al servicio, ha ido evolucionando hasta convertirse en una referencia nacional dentro de su sector”, señalan. A lo largo de estos años, la compañía ha experimentado un importante proceso de expansión, consolidándose como la mayor cadena de Orange a nivel nacional, con 110 tiendas distribuidas entre la península y Canarias y una plantilla formada por 600 trabajadores.

El crecimiento de Grupo Promovil refleja una forma de entender la empresa “basada en la cercanía al cliente, la profesionalización de los equipos, la capacidad de adaptación tecnológica y la apuesta por un servicio de calidad en un sector especialmente competitivo y en permanente transformación. Su evolución demuestra cómo una iniciativa nacida desde el esfuerzo y la visión empresarial puede alcanzar una dimensión nacional sin perder su vinculación con el territorio”, destacan.

Además de su actividad principal, las telecomunicaciones, el Grupo Promovil también promueve iniciativas empresariales ligadas a la provincia de Zamora en sectores como la hostelería, turismo, agroalimentario y energía.

Cita en Valladolid

El zamorano recibirá este reconocimiento en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid en un acto anual a propuesta de las organizaciones territoriales de la CEOE como un ejemplo de “compromiso, dedicación y trayectoria empresarial en diferentes sectores de actividad”.

En esta trigésimo tercera edición, que cuenta con el apoyo especial de Caja Rural de Salamanca, Cajaviva Caja Rural, Caja Rural de Soria y Caja Rural de Zamora, así como de Adecco, Iberdrola e Iberaval, junto al zamorano, el resto de los premiados son Rodrigo Galaz Ballesteros y José Santiago García García, de Saja Construcción, por la Confederación Abulense de Empresarios, CEOE Ávila; José Luis Hernández Sánchez, del Centro Regional de Servicios Avanzados (CSA), por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos, FAE; Ignacio Tejera Montaño, de Temón Inversiones, por la Federación Leonesa de Empresarios, FELE; y los hermanos Jorge y César Calvo Guamis, de OVLAC, por la Confederación de Organizaciones Empresariales Palentinas, CEOE Empresas de Palencia.

A la lista de galardonados se suman Juan Antonio Martín Mesonero, de Grupo Gazmar, por la Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos, CEOE CEPYME Salamanca; Bruno Portellano, de Verescence, por la Federación Empresarial Segoviana, FES; y Samuel Moreno Rioja, de Embutidos Moreno Sáez, por la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas, FOES.

Completan la relación de premiados Edmundo Bayón Bueno, de Bodegas Protos, por la Confederación Vallisoletana de Empresarios, CEOE Valladolid.

Con estos premios, CEOE Castilla y León reconoce la aportación de empresas y empresarios “que, desde distintos sectores y provincias, contribuyen al desarrollo económico y social de la comunidad, generan empleo, impulsan la actividad productiva y representan los valores del compromiso empresarial”, destacan.