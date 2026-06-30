El campamento zamorano de Monte la Reina tendrá teatro, anfiteatro al aire libre y aulas de formación

El campamento militar de Monte la Reina tiene avanzado el proyecto de lo que será la zona de teatro, salón de actos y aulas de formación, un edificio que contará también con un anfiteatro exterior, todo ello situado muy próximo al patio de armas de la nueva instalación de Defensa en Toro que cuenta con numerosos contratos ya adjudicados para ejecutar las distintas actuaciones de una dotación defensiva completamente nueva.

Entre los últimos contratos que ha sacado el Ejército de Tierra aparece uno pequeño, de 18.000 euros, para una asistencia técnica de ayuda al cálculo de las instalaciones del edificio conocido por la clave 419-36 que se corresponde con el salón de actos, aula y música, en la parcela designada con la numeración M4. Un contrato que resulta pequeño, aunque no así la actuación, dado que se trata de un proyecto cuyo coste estimado es alto, ya que se moverá entre los 2,9 y los 4,3 millones de euros.

Los detalles

El cuadro de superficies útiles del edificio suma 2.413 metros cuadrados, repartidos en una planta principal de 1.658 metros cuadrados, una planta semisótano de 508 metros y un anfiteatro exterior de 247 metros.

Anfiteatro, teatro y aulas del nuevo campamento militar de Monte la Reina. / Ministerio de Defensa

Superficie útil de la planta principal del salón de actos suma los referidos 1.618 metros cuadrados. De ellos, los espacios principales son los que corresponden al salón de actos, con 324 metros cuadrados y las cuatro aulas de 108 metros cuadrados cada una, además de despachos, pasillos, aseos, oficinas y cuadros de instalaciones

En la planta semisótano la superficie útil es de 508 metros cuadrados, de los cuales los principales huecos son los del teatro, 353 metros cuadrados, el salón de actos de 63 metros cuadrados y los dos vestidores de 22 metros, entre otras estancias.

Ahora mismo el Ejército de Tierra dispone de un proyecto básico del edificio, así como de una propuesta de cálculo estructural, que definen de forma preliminar la configuración arquitectónica y resistente de la edificación.

No obstante, la documentación presenta un grado de desarrollo limitado en lo relativo a la definición, cálculo y justificación de las instalaciones del edificio, no incorporando el desarrollo completo de las mismas ni su dimensionado conforme a la normativa vigente de aplicación.

Ubicación del edificio dentro del campamento. / Ministerio de Defensa

Por ello sale este contrato de asistencia para definir precisamente las instalaciones térmicas, electricidad, protección contra incendios, telecomunicaciones, audiovisuales, etcétera, además de las estructuras arquitectónicas.

Más actuaciones

Las actuaciones para el desarrollo de Monte la Reina, por otra parte, siguen avanzando. Por ejemplo, se ha adjudicado por 62.920 euros la asistencia técnica para el proyecto de ejecución de una estación depuradora de aguas residuales con tecnología terciaria que permita la reutilización del líquido depurado para otros usos.

También acaba de salir la formalización del contrato una empresa de Salamanca, UTE Monte la Reina de otra asistencia técnica importante, que es la que servirá para la redacción del proyecto de ejecución del nuevo enlace de acceso al campamento de Monte la Reina desde la autovía A-11, a la altura del kilómetro 433,700. Por 133.000 euros. Se trata de un contrato del pasado año, que había sido adjudicado a una primera sociedad pero que fue recurrido ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales por la que había quedado segunda. La razón es que a, su juicio no se había valorado correctamente la experiencia de la adjudicataria, que había obtenido la máxima puntuación en este criterio, 27 puntos, por considerar que los certificados aportados no acreditan que se hayan realizado trabajos como los de obras similares en carreteras o que conlleven expropiación de tierras. Por ejemplo, se cuestionaba que la obra del puente sobre el río Órbigo en Fresno de la Polvorosa fuera una ejecución de una carretera.

El Tribunal acepta algunos de los argumentos del Ministerio de Defensa en favor de la adjudicación, pero da la razón a los recurrentes en otros de tal forma que la adjudicataria no llegaría al volumen de obra acreditada para cumplir con el pliego de condiciones y, por tanto, ordenó retrotraer el proceso al momento de la presentación de ofertas. El asunto está ya solucionado y, en consecuencia, este proyecto está ya en marcha, aunque no ha sido hasta hace unos días cuando se ha publicado el documento de formalización.

También ha resultado afectado por otra resolución del Tribunal de Recursos contractuales otra licitación, esta sumamente importante, la urbanización de las parcelas M9, M11 y M12 del futuro Acuartelamiento de Monte la Reina, un proyecto de ejecución de obra de 14,3 millones de euros que este mismo mes ya se ha reactivado, ya que ha salido el nuevo pliego de condiciones para contratar la obra, después de que se tuviera que anular el pliego inicial.