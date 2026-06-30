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El Ayuntamiento finaliza las obras de reparación y renovación del muro de Rabiche

Los trabajos también han servido para la mejora integral de los patios y del callejón trasero de la zona

Muro en el barrio de Rabiche.

Muro en el barrio de Rabiche. / Cedida

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B. Blanco García

B. Blanco García

Zamora

El Ayuntamiento de Zamora ha finalizado las obras de reparación y renovación del muro derrumbado en el barrio de Rabiche en marzo del pasado año.

Muro rehabilitado en el barrio de Rabiche.

Muro rehabilitado en el barrio de Rabiche. / Cedida

Esta actuación ha permitido consolidar estructuralmente el muro, dañado debido a su mal estado debido a los errores en su construcción. Los trabajos han incluido la limpieza, reposición de materiales, refuerzo de la estructura y la mejora de su integración estética en el entorno urbano.

Patio rehabilitado en Rabiche.

Patio rehabilitado en Rabiche. / Cedida

Rehabilitación de los patios

Esta actuación en el barrio también se ha aprovechado para llevar a cabo la rehabilitación de los patios colindantes, dañados con la caída de partes del muro, “mejorando su accesibilidad, pavimentación y drenaje, así como la adecuación del callejón trasero, donde se han renovado tanto el pavimento con baldosas hidráulicas y los sistemas de evacuación de aguas, contribuyendo a una mayor seguridad y calidad del espacio público”, se especifica desde el Ayuntamiento, que agradece “la colaboración y paciencia” de los vecinos durante el desarrollo de las obras.

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Todos estos trabajos han supuesto una “mejora significativa en la habitabilidad y en la puesta en valor de este enclave de la ciudad”, finalizan.

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