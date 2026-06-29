Zamora llora a Herminio Ramos, el maestro que insufló sabiduría en varias generaciones
Amigos, compañeros de profesión y servidores públicos expresan sus condolencias por el fallecimiento de un personaje polifacético y un hombre bueno
Pese a su avanzada edad y a saberse que tenía un delicado estado de salud la noticia del fallecimiento de Herminio Ramos entristeció el domingo a quienes le conocieron.
Entre estos se encuentra Fernando Primo, quien fuera alumno y luego compañero en el Claudio Moyano. Del Herminio profesor remarca "su carácter jovial y su cariño hacia los alumnos. Nos venía casi como iguales, algo inusual en la época", del Herminio compañero añade que "podías hablar de él de cualquier cosa" y lo calificaba de "bastión" de la cultura local.
Dionisio Alba compartió con él la pertenencia a la primera Comisión de Festejos. "Fue el responsable para que se hiciera la Feria de la Cerámica y la Alfarería y juntos nos recorrimos la provincia y España y Portugal buscando alfareros que quisieran venir... y todo surgió por una foto de Manolo Roncero donde se venían cacharros en San Pedro", rememoró. El joyero y semanasantero subrayó que "sentía un amor muy grande por Zamora y por provincia, es una perdida muy grande".
Juan Luis Martín lo trató al ser el párroco de San Ildefonso en varias etapas. "Era una persona completa e íntegra. Valoraba en él en su dimisión humana el valor de familia y vida", mientras que "en su dimisión religiosa era un hombre profundamente creyente que con su esposa vivía los valores del Evangelio" y compartió que Herminio Ramos y su mujer se sentaban en San Ildefonso "siempre al lado de la imagen del Virgen del Amor Hermoso" de la que era muy devoto.
Felipe Gutiérrez, que durante décadas regentó el mítico quiosco de la rúa mantenían una relación muy singular con don Herminio. El quiosquero y vecino de Ramos voceaba siempre "¡Maestro!" cuando el viejo profesor pasaba frente al negocio le respondía "¡Figura!".
Incluso cuando ya no venía y se guiaba por los pasos para saber la ubicación no fallaba el saludo entre ambos. Felipe, que empezó a "llevarle el periódico cuando era director del colegio Juan XXIII", recuerda que con Herminio Ramos y su familia mantiene una relación de buena vecindad y amistad desde hace más de medio siglo, cimentada con las citas diarias en el Jarama, con la cuadrilla de los habituales, o en el Aureto.
El periodista Dalmiro Gavilán, amigo y miembro de la comisión que le organizó un homenaje años atrás, pone en valor "su gran intelecto, su sencillez y su afabilidad". El comunicador alude a que "era una persona que había recorrido toda la provincia de Zamora, que sabía de memoria infinidad de parajes de pueblos de Zamora y tenía en su cabeza lo que era Zamora tanto la capital y la provincia y trabajó para darlas a conocer". Además comparte que en una ocasión le invitó a que pronunciara una conferencia en su pueblo, Matilla La Seca, "como hizo en muchos pueblos de la provincia y la única condición que puso es que le llevara y le trajera".
Política
El mundo de la política también mostró su pesar por el fallecimiento del sayagués. Antes del inicio de los Premios Mercurio y Vulcano, celebrado en el Ramos Carrión, la vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco Llamas, trasladó "el pésame mío personal y el del presidente Mañueco a la familia de Herminio Ramos. Se va un referente cultural, un referente de Zamora" señaló la política zamorana.
"Herminio Ramos fue una de las figuras más relevantes de la vida cultural zamorana de las últimas décadas", expresó el Ayuntamiento de Zamora en un comunicado. A lo largo de su trayectoria desempeñó una "intensa labor al servicio de la cultura" desde muy diversas responsabilidades públicas y académicas, "contribuyendo decisivamente a preservar y difundir la memoria colectiva de los zamoranos".
El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, manifestó su "más profundo pesar, dolor y consternación "por el fallecimiento de Herminio. "Gran zamorano, cronista oficial de la ciudad y una de las figuras más relevantes de nuestra historia contemporánea. Fue un brillante profesor, historiador y divulgador, siempre generoso, compartiendo su conocimiento con todos y muy trabajador, incansable su labor de investigación".
Redes
Incluso en redes sociales el diputado de Cultura y vicepresidente primero de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte escribía: "Todo mi cariño para sus familiares, Herminio ha dejado grandes legados a la ciudad" y el destino ha querido que " su partida ha sido durante la celebración de su querida feria de la cerámica", mientras que la periodista zamorana Lucía Méndez compartió: "Un hombre importante para Zamora y los zamoranos. El profesor de todos".
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