Zamora se adentra en unas jornadas marcadas por el calorazo y cruza los dedos para no terminar la semana a 40 grados

Junio se despide de la provincia de Zamora envuelto en calor, el mismo que marcará la primera semana de julio, que llega más tórrido de lo habitual. Zamora encara una semana de sol casi sin interrupciones y cruza los dedos para no terminarla a casi 40 grados en los termómetros, temperatura que ya avanza la Agencia Estatal de Meteorología para los próximos siete días.

La previsión apunta a varios días secos, estables y plenamente veraniegos, con ausencia prácticamente total de lluvias y unas temperaturas que irán escalando hasta dejar a la provincia al borde de los 40 grados durante el fin de semana.

El lunes ya ha arrancado con ambiente caluroso, con una máxima prevista de 35 grados y cielos despejados durante toda la jornada.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

El martes el calor dará un nuevo salto y el mercurio alcanzará los 37 grados, en un día sin lluvia y con sol desde primera hora. Será uno de esos días en los que las horas centrales pedirán sombra, agua y poca exposición directa.

El miércoles y el jueves ofrecerán una ligera tregua, aunque muy relativa: las máximas bajarán hasta los 33 grados, todavía valores altos, pero algo más llevaderos frente al ascenso previsto para los días posteriores. La estabilidad seguirá siendo la nota dominante, con probabilidad de precipitación del 0%.

El calor volverá a apretar con fuerza a partir del viernes. Ese día se esperan de nuevo 37 grados, antes de un sábado con 38 y un domingo que puede alcanzar los 39 grados, ya rozando la barrera psicológica de los 40. Además, la mínima del domingo se situará en torno a los 20 grados, lo que anticipa una noche más cálida y menos confortable para el descanso.

De calor intenso a calor extremo

La semana, por tanto, irá de calor intenso a calor casi extremo, sin apenas opciones de lluvia y con el sol como protagonista absoluto.

Zamora terminará la semana al límite de los 40 grados, en un episodio que obligará a extremar la prudencia: evitar esfuerzos en las horas centrales, hidratarse con frecuencia y prestar especial atención a mayores, niños y personas vulnerables.

Según afirma la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), España se adentra en una semana calurosa y cruza los dedos de cara a un posible aumento de las temperaturas que podría llegar a partir del viernes. Los modelos apuntan a que entre este lunes y el jueves predominará un tiempo estable, con algunas tormentas puntuales en el norte y el este peninsular, mientras que de cara al fin de semana los termómetros podría producirse un nuevo episodio de calor muy intenso.