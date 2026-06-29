El tren regional Zamora-Puebla-Valladolid estrena vagón para bicis

El tren regional que cubre la línea entre Puebla de Sanabria, Zamora, Toro y Valladolid, con paradas intermedias en ambas provincias, ha estrenado un coche especial habilitado para montar con bicicleta, una reivindicación histórica de los amantes del vehículo a pedales.

Ahora mismo ya se puede montar con bici en los trenes, aunque no en todos, y en ocasiones se necesita o bien llevarla desmontada o pagar un cargo adicional.

Ciclistas esperando en el andén / Cedida

Un vistazo a la web de Renfe aclara mucho las cosas

Si viajas con una bicicleta completa (sin desmontar) :

Puedes viajar con tu bicicleta sin plegar ni desmontar en todos nuestros trenes sin reserva de plaza de Cercanías, Regionales y Proximidad, de forma gratuita y sin necesidad de reserva previa. Busca la indicación “Admite bicicleta sin reserva” al comprar tu billete en la web. Es el caso del Regional de Puebla-Zamora-Valladolid.

sin reserva de plaza de de forma y sin necesidad de previa. Busca la indicación al comprar tu billete en la web. Es el caso del de Puebla-Zamora-Valladolid. En los trenes Avant, Media Distancia, Regionales y Proximidad con reserva de plaza deberás adquirir el complemento “Tren+bici” con el que podrás viajar sentado junto al espacio donde colocar tu bicicleta, sin coste adicional. Busca la indicación “Plaza bicicleta disponible” al comprar tu billete en la web. Si tienes un abono no podrás adquirir el extra de bicicleta cuando formalices el viaje por lo que deberás pasar por la taquilla de tu estación.

con deberás adquirir el con el que podrás viajar junto al espacio donde colocar tu bicicleta, adicional. Busca la indicación al comprar tu billete en la web. Si tienes un no podrás adquirir el de bicicleta cuando formalices el viaje por lo que deberás pasar por la de tu estación. En servicios comerciales (AVE, AVE Internacional, AVLO, Alvia, Euromed e Intercity) no es posible viajar con bicicletas completas, debiendo viajar plegadas o desmontadas.

Coche adaptado para las bicis. / Cedida

Si viajas con una bicicleta plegable o un patinete no eléctrico:

Equiparable a equipaje de mano. Podrás llevar una bicicleta plegable por persona, siempre que vaya completamente plegada y la suma de sus dimensiones no supere los 180 centímetros (alto + largo + ancho). Funda opcional.

Podrás llevar una bicicleta plegable por persona, siempre que vaya y la suma de sus no supere los 180 centímetros (alto + largo + ancho). Funda opcional. Viajar con bicicleta plegable es gratis y no es necesario adquirir complemento , excepto en trenes Avlo donde es necesario adquirir el complemento de equipaje adicional.

y no es necesario adquirir , excepto en trenes donde es necesario adquirir el complemento de equipaje adicional. Para mayor facilidad, podrás llevar tu bicicleta desplegada por la estación, donde deberás plegarla antes de acceder al tren y colocarla en los espacios destinados para el equipaje. No es necesario que lleve funda, pero vigila que no dañes ni ensucies las pertenencias de los demás.

Si viajas con una bicicleta desmontada:

Equiparable a equipaje especial. Todos los trenes de Renfe admiten bicicletas desmontadas. Para ello, deberás desmontar al menos una de las ruedas, plegar el manillar en posición paralela al cuadro y colocar la bicicleta dentro de una funda de dimensiones máximas de 140×90×40 cm.

Bicicletas en el andén / Cedida