Movilidad
El tren regional Zamora-Puebla-Valladolid estrena vagón para bicis
Renfe permite llevar ciclos, aunque a veces plegados o pagando cargos adicionales, según los servicios
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El tren regional que cubre la línea entre Puebla de Sanabria, Zamora, Toro y Valladolid, con paradas intermedias en ambas provincias, ha estrenado un coche especial habilitado para montar con bicicleta, una reivindicación histórica de los amantes del vehículo a pedales.
Ahora mismo ya se puede montar con bici en los trenes, aunque no en todos, y en ocasiones se necesita o bien llevarla desmontada o pagar un cargo adicional.
Un vistazo a la web de Renfe aclara mucho las cosas
Si viajas con una bicicleta completa (sin desmontar):
- Puedes viajar con tu bicicleta sin plegar ni desmontar en todos nuestros trenes sin reserva de plaza de Cercanías, Regionales y Proximidad, de forma gratuita y sin necesidad de reserva previa. Busca la indicación “Admite bicicleta sin reserva” al comprar tu billete en la web. Es el caso del Regional de Puebla-Zamora-Valladolid.
- En los trenes Avant, Media Distancia, Regionales y Proximidad con reserva de plaza deberás adquirir el complemento “Tren+bici” con el que podrás viajar sentado junto al espacio donde colocar tu bicicleta, sin coste adicional. Busca la indicación “Plaza bicicleta disponible” al comprar tu billete en la web. Si tienes un abono no podrás adquirir el extra de bicicleta cuando formalices el viaje por lo que deberás pasar por la taquilla de tu estación.
- En servicios comerciales (AVE, AVE Internacional, AVLO, Alvia, Euromed e Intercity) no es posible viajar con bicicletas completas, debiendo viajar plegadas o desmontadas.
Si viajas con una bicicleta plegable o un patinete no eléctrico:
- Equiparable a equipaje de mano. Podrás llevar una bicicleta plegable por persona, siempre que vaya completamente plegada y la suma de sus dimensiones no supere los 180 centímetros (alto + largo + ancho). Funda opcional.
- Viajar con bicicleta plegable es gratis y no es necesario adquirir complemento, excepto en trenes Avlo donde es necesario adquirir el complemento de equipaje adicional.
- Para mayor facilidad, podrás llevar tu bicicleta desplegada por la estación, donde deberás plegarla antes de acceder al tren y colocarla en los espacios destinados para el equipaje. No es necesario que lleve funda, pero vigila que no dañes ni ensucies las pertenencias de los demás.
Si viajas con una bicicleta desmontada:
- Equiparable a equipaje especial. Todos los trenes de Renfe admiten bicicletas desmontadas. Para ello, deberás desmontar al menos una de las ruedas, plegar el manillar en posición paralela al cuadro y colocar la bicicleta dentro de una funda de dimensiones máximas de 140×90×40 cm.
- En trenes AVE, AVE Internacional, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity para llevar tu bicicleta desmontada es necesario adquirir un complemento específico al comprar el billete, o bien añadirlo antes de viajar. En el caso de Avlo debes adquirir el complemento de Equipaje adicional.
- En trenes Avant, Media Distancia Convencional, Media Distancia Ancho Métrico y Cercanías puedes llevar tu bicicleta desmontada de forma gratuita, sin necesidad de complemento.
- Para mayor facilidad, podrás llevar tu bicicleta sin desmontar por la estación, donde deberás desmontarla antes de acceder al tren y ubicarla en los espacios destinados para equipajes especiales, siguiendo las indicaciones de nuestro personal.
- Fallece Herminio Ramos en Zamora a los 100 años de edad
- El calor extremo causa el primer fallecimiento del verano en Zamora
- Decenas de viajeros del autobús a Toro y Valladolid, tirados en la estación de Zamora
- Piden seis años de cárcel y nueve sin carné para el conductor novel que tuvo un accidente a 145 kilómetros en el que murieron dos jóvenes en Morales del Vino
- Carlos Canelada, de Sanguijuelas del Guadiana: “Nuestra gran oportunidad ha sido tener un pueblo al que hemos podido volver”
- Una nueva marca desembarca en Zamora y busca responsable de tienda: sueldo de 23.000 euros al año
- Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
- Los trenes de mercancías pasarán por Zamora en lugar de hacerlo por León