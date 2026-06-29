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Savia nueva para la Guardia Civil de Zamora: llegan a la Comandancia 26 agentes en prácticas

Los alumnos estarán 40 semanas de formación y proceden de la Academia de Guardias de Baeza y del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro

Nuevos alumnos de práctica, en la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora capital.

Nuevos alumnos de práctica, en la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora capital. / Guardia Civil de Zamora

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T. S.

Hasta 26 guardias civiles en prácticas se han incorporado este lunes a la Comandancia de Zamora a la espera de que durante el mes de julio se adhieran el resto de los alumnos destinados en la provincia para realizar 40 semanas de formación antes de finalizar su periodo académico.

Con motivo de la época estival, el objetivo es priorizar la presencia de estos guardias civiles alumnos en unidades territoriales de seguridad ciudadana en función de las necesidades operativas. Allí desarrollarán su periodo de prácticas para completar su formación y adquirir la condición de guardias civiles profesionales.

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El alumnado procede de las promociones 131 de la Academia de Guardias de Baeza y la 172 del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro.

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