Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere Herminio Ramos a los 100 años: homenaje de los ceramistas de ZamoraLa Feria del Ajo de Zamora se amplíaPremios Mercurio y Vulcano en ZamoraPrograma Fiestas San Pedro ZamoraZamora CF: fichajes y ¿fichajes?
instagramlinkedin

Tradición

San Pedro sale por primera vez en procesión en Zamora y pierde una mano

Accidentado estreno del patrón festivo de la capital en su primera salida por las calles del Casco Antiguo

San Pedro, en procesión sin la mano

San Pedro, en procesión sin la mano / Victor Garrido / LZA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Zamora

Salió con las dos manos de la iglesia de San Ildefonso pero regresó solo con una. La imagen de San Pedro, que por primera vez salía en procesión por las calles de Zamora ha registrado esta curiosa anécdota, que, esperemos tenga pronta y feliz solución.

El momento exacto del suceso aún está por determinar. Las versiones llegadas a este diario serían que la mano no habría caído al suelo, sino que se la han desprendido viendo que podía caer. Habrá que estar atentos a saber causa y consecuencias del incidente. Se habla de que la mano ha podido desencolarse y de ahí que no haya aguantado el traqueteo profesional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece Herminio Ramos en Zamora a los 100 años de edad
  2. El calor extremo causa el primer fallecimiento del verano en Zamora
  3. Decenas de viajeros del autobús a Toro y Valladolid, tirados en la estación de Zamora
  4. Piden seis años de cárcel y nueve sin carné para el conductor novel que tuvo un accidente a 145 kilómetros en el que murieron dos jóvenes en Morales del Vino
  5. Carlos Canelada, de Sanguijuelas del Guadiana: “Nuestra gran oportunidad ha sido tener un pueblo al que hemos podido volver”
  6. Una nueva marca desembarca en Zamora y busca responsable de tienda: sueldo de 23.000 euros al año
  7. Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
  8. Los trenes de mercancías pasarán por Zamora en lugar de hacerlo por León

San Pedro sale por primera vez en procesión en Zamora y pierde una mano

San Pedro sale por primera vez en procesión en Zamora y pierde una mano

El aplauso infinito a Herminio Ramos en la Feria de la Cerámica de Zamora: entre vasijas y flores

Savia nueva para la Guardia Civil de Zamora: llegan a la Comandancia 26 agentes en prácticas

Savia nueva para la Guardia Civil de Zamora: llegan a la Comandancia 26 agentes en prácticas

Zamora se adentra en unas jornadas marcadas por el calorazo y cruza los dedos para no terminar la semana a 40 grados

Zamora se adentra en unas jornadas marcadas por el calorazo y cruza los dedos para no terminar la semana a 40 grados

Los fuegos artificiales desde Los Pelambres marcan el punto y final de las fiestas de Zamora: ¡Adiós, San Pedro 2026!

Los fuegos artificiales desde Los Pelambres marcan el punto y final de las fiestas de Zamora: ¡Adiós, San Pedro 2026!

Esta es la nota que los zamoranos le ponen a las peñas de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026

Esta es la nota que los zamoranos le ponen a las peñas de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026

Flores para Herminio Ramos en la escultura que siempre recordará al maestro en el casco antiguo de Zamora

Zamora llora a Herminio Ramos, el maestro que insufló sabiduría en varias generaciones

Zamora llora a Herminio Ramos, el maestro que insufló sabiduría en varias generaciones
Tracking Pixel Contents