San Pedro sale por primera vez en procesión en Zamora y pierde una mano

Salió con las dos manos de la iglesia de San Ildefonso pero regresó solo con una. La imagen de San Pedro, que por primera vez salía en procesión por las calles de Zamora ha registrado esta curiosa anécdota, que, esperemos tenga pronta y feliz solución.

El momento exacto del suceso aún está por determinar. Las versiones llegadas a este diario serían que la mano no habría caído al suelo, sino que se la han desprendido viendo que podía caer. Habrá que estar atentos a saber causa y consecuencias del incidente. Se habla de que la mano ha podido desencolarse y de ahí que no haya aguantado el traqueteo profesional.