El respaldo del público avala el éxito de las fiestas de San Pedro 2026

“Lleno total” es el titular que resalta el concejal de Festejos, David Gago, sobre el balance de las Ferias y Fiestas de San Pedro, “avalado en las diez noches y once días de fiesta con propuestas en diferentes escenarios”. Y es que, aparte de los escenarios principales de la Plaza Mayor o las propuestas de este año por el barrio de Pinilla, la hoguera de San Juan de la Ciudad Deportiva o la avenida de la Feria, las fiestas han sido “muy populares y de calle, con lo que se consigue mover a la gente y hacer que participen más personas”, destaca Gago.

Según subraya el concejal, el día con mayor afluencia de gente en la calle fue el pasado sábado, día 27 de junio. “Cada uno tenemos nuestros propios criterios para saber cómo se tienen que hacer las cosas, pero considero que uno de los indicadores más claros es la presencia de gente”, explica. Una presencia que, por ejemplo, también fue más que reseñable en la actuación de la orquesta gallega París de Noia, con una avenida de la Feria “como nunca se había visto, comparable quizá solo con cuando vino Panorama la primera vez”, compara.

Zamoranos y visitantes pasean por el casco antiguo durante las fiestas. / Victor Garrido

Por otra parte, los pequeños escenarios para los grupos zamoranos también han sido todo un éxito, “aunque algunos han sufrido más las consecuencias del intenso calor”, admite, reconociendo que la afluencia de gente ha sido superior en la segunda parte de las fiestas.

Sobre las actividades programadas, la de la batalla de charangas, además de ayudar a la animación por las calles, considera que está más que consolidada. “Probablemente, sería uno de los cinco mejores eventos de charangas de España y, en un futuro, va a consolidar la presencia de músicos profesionales de todo el país, que son auténticas bandas de música en miniatura”, vaticina.

Ventas en ajo y cerámica

Junto a las nuevas propuestas, las ferias clásicas, como la del ajo y la de la cerámica, también han contado con el respaldo del público. Sobre los artesanos que se ubican entre la plaza de Viriato y la plaza de Claudio Moyano, “hay satisfacción por las ventas y el numeroso público que se está acercando”.

Feria de la cerámica en la plaza de Claudio Moyano. / Victor Garrido

A pesar de las grandes multitudes durante los días de fiesta, el también concejal de Protección Ciudadana, destaca que, salvo el incidente ocurrido en la Costanilla en los primeros días, “que no estuvo relacionado directamente con los festejos”, recalca, “ha sido un san Pedro bastante tranquilo. De hecho, en la noche del sábado, que, sin ningún tipo de dudas, ha sido el que más gente ha registrado hasta altas horas de la noche, no hubo ni una sola pelea ni una llamada a la Policía Municipal en relación a algún suceso por algún altercado”, asegura. “De hecho, solo hubo una persona atendida por intoxicación etílica de 60 años”, detalla. Además, los controles de alcoholemia realizados durante las fiestas no han arrojado ningún resultado positivo.

El apoyo de las peñas

A este ambiente festivo y sin incidentes agradece Gago la colaboración de las peñas de San Pedro, que también han ayudado a la animación por las calles durante estos días. “Caminamos hacia unas fiestas con un cierto ambiente positivo en la calle, con las peñas muy involucradas en mantener ese ambiente positivo y ayudando mucho a la organización, porque se autogestionan los desfiles que ha habido cada día”, indica.

Por último, también destaca el servicio de limpieza en las calles. “Desde que entró la nueva contrata, está demostrando que tiene un funcionamiento absolutamente brillante. Por ejemplo, la avenida de la Feria, tras las orquestas, estaba limpia a las siete y media de la mañana, al igual que la Plaza Mayor tras cada noche de concierto”, pone como ejemplos.