El pueblo de Castilla y León donde nació Herminio Ramos: Siglos de historia a los que se suma el legado del cronista

La localidad zamorana de La Tuda, integrada en el municipio de Pereruela, ha vuelto a situarse en el mapa tras el fallecimiento de Herminio Ramos, una de las figuras más destacadas de la cultura zamorana. Nacido en este pequeño pueblo de la comarca de Sayago, el historiador, maestro y cronista oficial de Zamora mantuvo siempre un estrecho vínculo con la tierra que marcó sus primeros años.

Quienes visitan La Tuda descubren una de las poblaciones más antiguas de Sayago. El pueblo se encuentra junto a la antigua calzada romana entre Zamora y Ledesma y cuenta con evidencias de asentamientos prerromanos y románicos, reflejo de una historia que se remonta siglos atrás.

Un rincón con historia en el corazón de Sayago

Entre sus lugares de interés destacan parajes como El Castro, Las Mamoas o Los Chozos, además de la casona conocida como El Convento, vinculada a los jerónimos de la Dehesa de Amor y reconocible por su arco de medio punto. La tradición oral también mantiene viva la leyenda de la Casa de La Sierpe, uno de los relatos populares más conocidos de la localidad.

La Tuda forma parte además del entorno de Pereruela, tierra de barro y alfarería, una tradición que Herminio Ramos ayudó a divulgar durante décadas. Historia, patrimonio y paisaje convierten a este pueblo zamorano en una parada ideal para descubrir la esencia más auténtica de Castilla y León.