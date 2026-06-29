Esta es la nota que los zamoranos le ponen a las peñas de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026

Las peñas de Zamora han vuelto a ser uno de los grandes motores de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026. Su presencia en las calles con componentes de todas las edades, sus charangas, sus camisetas y su capacidad para arrastrar ambiente han dado pulso a unos días en los que Zamora se transforma y sale a la calle.

Su papel resulta ya difícil de separar de la imagen actual de San Pedro. Las peñas, aquellas que resucitaron las veteranas Hordas del Huevo y Tranchetes, son para muchos uno de los elementos que más animan la ciudad y que más contribuyen a que el programa festivo no se limite a los escenarios o a los actos oficiales.

Pero ese protagonismo también tiene otra cara. Junto a los elogios por la alegría, el color y el ambiente que generan, aparecen críticas -puntuales en su mayoría- vinculadas al ruido, los horarios, el descanso vecinal o determinados comportamientos cuando la fiesta se prolonga hasta la madrugada. También pone el foco en los menores, un aspecto cada vez más controlado por la propia comisión de peñas, muy pendiente de que todo discurra con normalidad.

Hemos preguntado a nuestros lectores de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA qué nota le pondrían a las peñas de la ciudad y estas son algunas de las respuestas recibidas:

"La nota máxima: un 10" "Que algunos sean unos borrachos que aprovechen estos días para liarla no significa que las peñas sean eso: un diez para ellas" "Han animado mucho Zamora estas fiestas." "Un 10. Son imprescindibles ahora mismo". "Que te toquen a las 4 de la mañana pidiendo un vaso de agua levantándote a las 6 para ir a currar y te llamen HDP por no querer darlo... está muy bien." "Está muy bien la alegría y el color que dan a las fiestas, pero tener que aguantarlos bebidos debajo de tu casa hasta las 6 de la mañana gritando y cantando porque tienen ahí el local de reunión... me parece una pasada." "La gente trabaja y no puede ir en blanco todos los días a trabajar." "Sin dejar de reconocer que animan y que tienen derecho a divertirse, un poco de empatía con los vecinos no vendría mal." "Quieren imitar a las de los pueblos, pero... como esas ninguna" "Matrícula de honor." "Siempre los mismos dando la nota." "Es como todo, partes de un 10 pero cuando se salen del tiesto les baja la nota considerablemente." "Pasan con los carros por las calles de madrugada haciendo ruido y cantando, y eso no hace gracia alguna."

El resultado deja una lectura clara: las peñas despiertan entusiasmo, pero también debate. Para una parte importante de los lectores son imprescindibles, una pieza fundamental para entender la vitalidad de San Pedro y la participación popular en las fiestas. Para otros, sin embargo, el problema no está en la existencia de las peñas, sino en los excesos, en el ruido nocturno y en la falta de respeto al descanso de quienes viven o trabajan en las zonas más afectadas.

Grand Prix de la Peñas. San Pedro 2026 / Victor Garrido / LZA

La cuestión, por tanto, no parece estar en si las peñas deben tener sitio en las Ferias y Fiestas de San Pedro, aspecto indudable, sino en cómo lograr que ese sitio sea compatible con la convivencia.