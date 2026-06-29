Sin locales públicos para actividades de asociaciones durante los sábados

Sin centros cívicos para que las asociaciones culturales de la ciudad puedan realizar actividades durante el fin de semana. Esta es la queja de Zamora Decide, que solicita al Ayuntamiento un proyecto “que garantice que cualquier asociación o colectivo tenga a su disposición espacios públicos municipales para realizar actividades grupales de participación ciudadana gratuitas de lunes a sábado, hasta que esta ciudad cuente con un centro cívico abierto y a disposición de todos los ciudadanos”.

Según el portavoz del partido, Manuel Fuentes, la ausencia de estos locales en Zamora “exige que el ayuntamiento facilite a las asociaciones y colectivos la apertura de La Alhóndiga y el Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales para realizar sus actividades”, pero, precisamente, el primero no abre en fin de semana y el segundo está temporalmente cerrado.

“Un centro cívico es un espacio de participación para hacer más accesible a la cultura, al bienestar social, al fomento del asociacionismo y a la participación ciudadana. Es un espacio a disposición de los ciudadanos y gratuito para multitud de actividades que esta ciudad necesita desde hace muchos años”, define Fuentes, quien recuerda que Zamora es la única capital de provincia de Castilla y León que no cuenta con un centro cívico “y los grupos, colectivos y asociaciones que lo necesitan llevan más de veinte años pidiendo favores o poniendo dinero de sus bolsillos para tener un espacio donde realizar sus actividades, mientras solo un pequeño grupo de colectivos cuentan con algunos espacios municipales que están vacíos la mitad del tiempo”.