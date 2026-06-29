Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere Herminio Ramos a los 100 años: homenaje de los ceramistas de ZamoraLa Feria del Ajo de Zamora se amplíaPremios Mercurio y Vulcano en ZamoraPrograma Fiestas San Pedro Zamora: fuegos artificialesZamora CF: fichaje y baja
instagramlinkedin

Denuncia

Sin locales públicos para actividades de asociaciones durante los sábados

Zamora Decide solicita al Ayuntamiento la apertura de La Alhóndiga o el Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales

Exposición en La Alhóndiga.

Exposición en La Alhóndiga. / B. B. (Archivo)

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
B. Blanco García

B. Blanco García

Zamora

Sin centros cívicos para que las asociaciones culturales de la ciudad puedan realizar actividades durante el fin de semana. Esta es la queja de Zamora Decide, que solicita al Ayuntamiento un proyecto “que garantice que cualquier asociación o colectivo tenga a su disposición espacios públicos municipales para realizar actividades grupales de participación ciudadana gratuitas de lunes a sábado, hasta que esta ciudad cuente con un centro cívico abierto y a disposición de todos los ciudadanos”.

Según el portavoz del partido, Manuel Fuentes, la ausencia de estos locales en Zamora “exige que el ayuntamiento facilite a las asociaciones y colectivos la apertura de La Alhóndiga y el Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales para realizar sus actividades”, pero, precisamente, el primero no abre en fin de semana y el segundo está temporalmente cerrado.

Noticias relacionadas y más

“Un centro cívico es un espacio de participación para hacer más accesible a la cultura, al bienestar social, al fomento del asociacionismo y a la participación ciudadana. Es un espacio a disposición de los ciudadanos y gratuito para multitud de actividades que esta ciudad necesita desde hace muchos años”, define Fuentes, quien recuerda que Zamora es la única capital de provincia de Castilla y León que no cuenta con un centro cívico “y los grupos, colectivos y asociaciones que lo necesitan llevan más de veinte años pidiendo favores o poniendo dinero de sus bolsillos para tener un espacio donde realizar sus actividades, mientras solo un pequeño grupo de colectivos cuentan con algunos espacios municipales que están vacíos la mitad del tiempo”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece Herminio Ramos en Zamora a los 100 años de edad
  2. El calor extremo causa el primer fallecimiento del verano en Zamora
  3. Decenas de viajeros del autobús a Toro y Valladolid, tirados en la estación de Zamora
  4. Piden seis años de cárcel y nueve sin carné para el conductor novel que tuvo un accidente a 145 kilómetros en el que murieron dos jóvenes en Morales del Vino
  5. Carlos Canelada, de Sanguijuelas del Guadiana: “Nuestra gran oportunidad ha sido tener un pueblo al que hemos podido volver”
  6. Una nueva marca desembarca en Zamora y busca responsable de tienda: sueldo de 23.000 euros al año
  7. Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
  8. Los trenes de mercancías pasarán por Zamora en lugar de hacerlo por León

Sin locales públicos para actividades de asociaciones durante los sábados

Sin locales públicos para actividades de asociaciones durante los sábados

San Pedro sale por primera vez en procesión en Zamora y pierde una mano

San Pedro sale por primera vez en procesión en Zamora y pierde una mano

El aplauso infinito a Herminio Ramos en la Feria de la Cerámica de Zamora: entre vasijas y flores

Savia nueva para la Guardia Civil de Zamora: llegan a la Comandancia 26 agentes en prácticas

Savia nueva para la Guardia Civil de Zamora: llegan a la Comandancia 26 agentes en prácticas

Zamora se adentra en unas jornadas marcadas por el calorazo y cruza los dedos para no terminar la semana a 40 grados

Zamora se adentra en unas jornadas marcadas por el calorazo y cruza los dedos para no terminar la semana a 40 grados

Los fuegos artificiales desde Los Pelambres marcan el punto y final de las fiestas de Zamora: ¡Adiós, San Pedro 2026!

Los fuegos artificiales desde Los Pelambres marcan el punto y final de las fiestas de Zamora: ¡Adiós, San Pedro 2026!

Esta es la nota que los zamoranos le ponen a las peñas de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026

Esta es la nota que los zamoranos le ponen a las peñas de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026

Flores para Herminio Ramos en la escultura que siempre recordará al maestro en el casco antiguo de Zamora

Tracking Pixel Contents