Juan Carlos Manzano, el vendedor de la ONCE que alegra Zamora con sus disfraces: "Yo soy mi propio escaparate"

Vestido una vez más de San Pedro en plenas fiestas, Juan Carlos Manzano vuelve a llamar la atención de los zamoranos. El vendedor de la ONCE lleva años convirtiendo las fechas más señaladas del calendario en una buena ocasión para sorprender con sus disfraces, que ya forman parte del imaginario colectivo de la ciudad. “Yo es que soy muy así. Entonces, poco después de empezar en la ONCE, le pregunté al gestor que si me podía disfrazar. Me dijo que sí, y pues ahí empezó todo”, explica al hablar de cómo surgió la idea de promocionar sus cupones de una forma tan original. Su primer disfraz fue de gladiador romano, en el mercado medieval de 2021.

Al principio, Juan Carlos hacía o compraba los disfraces, y luego los adaptaba a su estilo. Más tarde, encontró La Calesa, la tienda de disfraces de La Rúa de los Notarios, y desde entonces, algunos de sus trajes se los confeccionan allí. Por ejemplo, el de San Pedro, o el ratón de Fromago.

Cuando escoge cuál va a ser su próxima idea, busca que cada traje esté relacionado con su celebración correspondiente, siempre desde el respeto hacia todo el mundo. Algunos disfraces los repite, y otros los cambia de año en año. Es el caso de los que se pone en las fechas del festival Z! Live, que intenta variar en cada edición. Comenta que este año fue de Paul Stanley, el cantante de Kiss.

Admite que ha encarnado tantos personajes desde que empezó que no lleva la cuenta. En Halloween, ha ido de payaso y esqueleto, entre otros. En Navidad, empezó a vestirse de árbol de Navidad, pero ahora prefiere hacerlo del Grinch. “Llama más la atención, y a los niños les gusta mucho más”

Cuando empezó no pensó que sus disfraces se acabarían convirtiendo en algo tan conocido en Zamora: “Yo lo hago porque a mí me gusta y es una forma de dar un color a la ciudad. No es cuestión de vender”. Igual que las tiendas decoran sus escaparates en cada celebración, él hace lo propio consigo mismo. “Yo soy mi propio escaparate”.

Las reacciones de los zamoranos

La reacción de la gente no siempre es la misma, porque “depende del disfraz”. Ahora, en estos días de fiestas, va disfrazado de San Pedro, y a algunas personas les impresiona más. Hay disfraces, sin embargo, con los que los niños se acercan y se hacen fotos con él. Ejemplos de ello son el del Grinch en Navidad, el del ratón en Fromago, o el corazón en San Valentín. Afirma que mucha gente se para a fotografiarse con él.

Le gusta mucho ver las caras de la gente y escuchar lo que comentan, sobre todo cuando lleva la cara tapada. “Cuando voy destapado, pues sonrío y tal, pero cuando estoy con la máscara sonrío mucho más”.

También hay mucha gente que se sorprende de que pueda estar disfrazado durante tantas horas con el calor que hace estos días. Juan Carlos explica que está operado de corazón, y por eso, su temperatura corporal es más baja de lo normal. Pasa calor, pero lo puede aguantar. “No es asfixiante”.

Recuerda que al principio tuvo algún problema cuando comenzó a vestir una túnica durante la Semana Santa. Aunque se solucionó todo y desde el primer año no ha habido ningún inconveniente, aclara que la túnica que se pone no es oficial. “Yo lo hago con todo el respeto del mundo. Hay muchos que sí son disfraces, pero los que no lo son los llevo como símbolo, sin intención de faltar al respeto”.

Habla también de cuando se viste el 28 de junio, por el Día del Orgullo, con los colores de la bandera LGTBI+: “Claramente, no es un disfraz. Lo hago para conmemorar ese día”.

Zamoroso

Juan Carlos cuenta cómo empezó a disfrazarse de Zamoroso, la mascota del Zamora CF. “Empecé a llevarlo para vender cupones. Iba al estadio, pagaba la entrada, y vendía por allí en el descanso”. Más tarde, cuando el club ascendió, el personaje ganó mucha más popularidad entre la afición.

¿Ahora vende más que antes?

En cuanto a si los disfraces le ayudan a vender más, asegura que no es esa la intención. "No es que vendas más o menos. Lo que pasa es que vendes a esa gente que a lo mejor nunca compra un cupón, pero solo por la gracia del disfraz te lo compran".

Juan Carlos se define como una persona incapaz de estarse quieta. "Ando por todos lados y me encanta interactuar con la gente. Siempre he trabajado de cara al público, entonces este trabajo me gusta". Quizá esa forma de entender el trato con los demás explique que, disfraz tras disfraz, haya terminado convirtiéndose en uno de los personajes más reconocibles de las calles de Zamora.