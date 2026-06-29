La imagen de San Pedro procesiona por primera vez por el casco antiguo y pierde una mano en el camino

Numerosos fieles participaron en la celebración de la festividad de San Pedro en la parroquia de San Ildefonso.

La conmemoración comenzó con una eucaristía presidida por el obispo de Zamora, Fernando Valera, que invitó a contemplar la figura de los dos grandes apóstoles como ejemplo de que «Dios llama a personas completamente diferentes para edificar una misma comunidad y anunciar un mismo Evangelio.

Los músicos y San Pedro. / Victor Garrido / LZA

En el presbiterio se encontraba la imagen de San Pedro que una vez concluida la misa salió por primera vez por las calles cercanas al templo. La talla, que habitualmente se encuentra en la parte superior del altar mayor, fue portado en andas, decoradas con flores, por un grupo de cargadores y precedidos por la cruz parroquial y música tradicional.

La procesión contó con la participación de representantes de todas las cofradías radicadas en San Ildefonso y de representantes de hermandades de la ciudad y representes políticos y militares de la ciudad.

La imagen sin el brazo y el báculo. / Víctor Garrido

Salida accidentada

La salida procesional contó con su propia anécdota. La imagen salió con las dos manos de la iglesia, pero regresó solo con una, precisamente la que sostiene el báculo.

Las versiones llegadas a este diario serían que la mano no habría caído al suelo, sino que se la han desprendido ante la posibilidad de que pudiera caerse como consecuencia del movimiento.

Antes de regresar la imagen se acercó a la escultura de Herminio Ramos que hay en la plaza de San Ildefonso y la saludó en señal de respeto.

Semana Cultural

La procesión ha supuesto el primer acto de la serie de propuestas que integran la III Semana Cultural del Casco Antiguo de Zamora que concluirá 16 de julio contará también con una eucaristía, pero esta vez a las 19.30 horas, para continuar con una procesión también con las calles del barrio. Días antes, el domingo 12 de julio, tendrá lugar una procesión fluvial por el río Duero.

Saludo de San Pedro a la escultura de Herminio Ramos. / Victor Garrido / LZA

El programa previsto incluye juegos infantiles en los jardines del Castillo, un bingo solidario, una gymcana para familias y grupos, espectáculos de mentalismo, actuaciones folclóricas, obras de teatro, campeonato de ajedrez, conciertos o incluso una cata de vinos.

También habrá conferencias de expertos, como la de Gregorio Ortega sobre la figura de Isabel I de Castilla.