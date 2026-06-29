Un hombre resulta herido tras ser atropellado en la avenida Cardenal Cisneros de Zamora

Un varón de unos 40 años ha resultado herido tras ser atropellado por un turismo en la avenida Cardenal Cisneros de Zamora, en las proximidades de la rotonda de Carrefour, según la información facilitada por los servicios de emergencias.

El aviso se recibió a las 20:25, momento en el que se alertó de un atropello en este punto de la capital zamorana. El afectado se encontraba consciente y se quejaba de dolor en un costado tras el impacto.

Tras recibir la llamada, se activó un dispositivo de respuesta en el que participaron efectivos de la Policía Local de Zamora, agentes del Cuerpo Nacional de Policía y recursos sanitarios de Sacyl, que se desplazaron hasta el lugar para atender al herido y coordinar las actuaciones necesarias.

Intervención de los servicios de emergencia

Los servicios movilizados acudieron a la zona para prestar asistencia al afectado y recabar información sobre lo sucedido. La presencia de los equipos de emergencia permitió atender la incidencia y garantizar la seguridad en este tramo de la avenida Cardenal Cisneros, una de las principales vías de acceso y circulación de la ciudad.

Por el momento no se han dado a conocer más datos sobre las circunstancias en las que se produjo el atropello ni sobre la evolución del estado del herido.