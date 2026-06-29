Fuga de mutualistas: casi 300 pacientes de Zamora se pasan a Sacyl en el último año

El tira y afloja que mantuvieron a principios de 2025 el Gobierno de España y las aseguradoras para la renovación del concierto sanitario de Muface, con meses de tensiones que se cerraron con la firma de un nuevo convenio, ha pasado factura en Zamora y en Castilla y León. No en vano, un total de 277 mutualistas y familiares, 7.575 en la comunidad ha decidido pasarse al Sistema Nacional de Salud, que en la comunidad es Sacyl.

El número de funcionarios de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado que recibía atención sanitaria pública a finales de 2024 era de 2.540, frente a los 2.817 contabilizados a 31 de diciembre de 2025. Es un incremento del 10,2%, por debajo del aumento de la media regional 21,7% y nacional (16,3%). La subida de mutualistas en Castilla y León que ha cambiado la asistencia de las aseguradoras privadas por la sanidad pública a lo largo del año pasado fue la cuarta más alta del país, solo superado por los aumentos registrados en Canarias (33%), Aragón (27%) y La Rioja (26%).

Trasvase de pacientes de Muface a Sacyl / Ical

La evolución de los funcionarios de la comunidad que se han pasado a la sanidad pública no ha dejado de crecer en los últimos años, según los datos consultados por la Agencia Ical. No en vano, en 2018 había 24.703. Es decir, la cifra es ha duplicado en siete ejercicios en Castilla y León.

El trasvase de las aseguradoras privadas a la sanidad pública ha permitido que más de un tercio de los mutualistas de Muface, en concreto el 37,2%, reciba asistencia de Sacyl, por lo que la gran mayoría está bajo el paraguas de Adeslas (48.762) y Asisa (23.060). El porcentaje de funcionarios que se decanta por lo público en España es el mismo que en la comunidad, al sumar 589.561 del total de 1,5 millones de mutualistas.

Por provincias, Valladolid (2.440), Salamanca (2.134) y León (1.620) copan la mayor parte de las fugas a Sacyl en el último año. No en vano, solo estos tres territorios suman el 82% del total de los 7.575 mutualistas que a lo largo de 2025 optaron por un cambio a la cartera sanitaria pública de la comunidad. Porcentualmente, Valladolid y Salamanca registraron los mayores incrementos entre 2024 y 2024, con un 40,3 y un 39,4%, respectivamente. Les siguieron León (28 por ciento), Ávila (12,5), Soria (11,3), Zamora (10,9), Burgos (7,6) y Palencia (6,6 por ciento). La única bajada tuvo lugar en Segovia, con un descenso del 3,4% después de que tenga 87 mutualistas menos en Sacyl.

La gran fuga de mutualistas tuvo lugar en 2025, cuando tuvo lugar la amenaza de plante de las principales aseguradoras (SegurCaixa Adeslas, DKV y Asisa) por la falta de acuerdo con el Gobierno central sobre el valor del contrato para el nuevo concierto de 2025, 2026 y 2027. El Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública se vio obligado a subir en tres ocasiones las primas ofrecidas a las aseguradoras, después de que las compañías dejaran desiertas las licitaciones al considerarlas insuficientes, desde el punto de vista económico. Las compañías de seguro argumentaron que la prima per cápita no reflejaba el coste de la prestación sanitaria, por lo que demandaban un mayor compromiso financiero del Estado para garantizar la sostenibilidad del modelo.