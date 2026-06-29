Los fuegos artificiales desde Los Pelambres marcan el punto y final de las fiestas de Zamora: ¡Adiós, San Pedro 2026!

A las 10.00 horas, pasacalles de Gigantes y Gigantillas Ciudad de Zamora, de la Asociación Cultural Tradición y Música Popular. El recorrido partirá de la calle Villalpando y pasará por Puerta la Feria, El Riego, San Vicente, Plaza Mayor, Ramos Carrión, Plaza Viriato, Renova, Plaza Sagasta, Santa Clara, Alfonso IX, Plaza Alemania, Víctor Gallego, Amargura, Campo de Marte y Villalpando.

De 11.00 a 14.00 horas, Parque Infantil y Juvenil en La Marina.

De 18.00 a 21.00 horas, Parque Infantil y Juvenil en La Marina.

A las 19.00 horas, pasacalles de la XXXIII Muestra de Folklore con La Bigornia, por la zona centro.

A las 20.00 horas, en el Escenario San Pedrito, concierto divertido de la Banda de Música de Zamora, en la Plaza del Maestro Haedo.

A las 20.30 horas, en el Escenario del Cuzo, masterclass de zumba a cargo de Z Zamora, en la Plaza de Castilla y León.

A las 21.00 horas, en el Escenario Majo, concierto de Remember 90, en La Marina.

A las 21.30 horas, en el Escenario Campeche, concierto de Haciendo el Indie, en la Plaza de la Constitución.

A las 21.30 horas, en el Escenario Catedral, “Noches Flamencas de verano”, de la Escuela de Baile Carmen Ledesma, con las bailaoras Carmen Ledesma y Alicia Almeida, en la Plaza de la Catedral.

A las 21.30 horas, concierto de Los Diablos, en la Plaza Mayor.

A las 22.30 horas, en el Escenario Catedral, segunda jornada del LIV Festival de Flamenco, con Miguel Poveda, en la Plaza de la Catedral. Apertura de puertas a las 21.30 horas.

A las 23.30 horas, espectáculo de fuegos artificiales en la Playa de los Pelambres.