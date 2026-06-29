Los fuegos artificiales desde Los Pelambres marcan el punto y final de las fiestas de Zamora: ¡Adiós, San Pedro 2026!
Recuerda que la Feria del Ajo amplía su duración y permanecerá abierta en Tres Cruces durante todo este lunes para que no te quedes sin tu ristra
T. S.
Los tradicionales fuegos artificiales marcan este lunes 29 de junio, el punto y final de las Ferias y Fiestas de San Pedro en Zamora. Podrás verlos a partir de las 23.30 horas desde varios puntos de Zamora teniendo en cuenta que serán lanzados desde la Playa de los Pelambres. El espectáculo luminoso da carpetazo a una edición 2026 marcada por la afluencia masiva de gente, por la música en las calles a través de múltiples escenarios de grupos locales así como por las peñas, indiscutibles protagonistas.
Ten también en cuenta que la Feria del Ajo 2026 de Zamora amplía su duración y permanecerá abierta también este lunes 29 de junio, coincidiendo con la festividad de San Pedro. De este modo, prolonga su actividad un día más respecto al programa inicial, ofreciendo a zamoranos y visitantes una nueva oportunidad para disfrutar de una de las tradiciones más representativas de las Ferias y Fiestas de San Pedro.
Programa 29 de junio
A las 10.00 horas, pasacalles de Gigantes y Gigantillas Ciudad de Zamora, de la Asociación Cultural Tradición y Música Popular. El recorrido partirá de la calle Villalpando y pasará por Puerta la Feria, El Riego, San Vicente, Plaza Mayor, Ramos Carrión, Plaza Viriato, Renova, Plaza Sagasta, Santa Clara, Alfonso IX, Plaza Alemania, Víctor Gallego, Amargura, Campo de Marte y Villalpando.
De 11.00 a 14.00 horas, Parque Infantil y Juvenil en La Marina.
De 18.00 a 21.00 horas, Parque Infantil y Juvenil en La Marina.
A las 19.00 horas, pasacalles de la XXXIII Muestra de Folklore con La Bigornia, por la zona centro.
A las 20.00 horas, en el Escenario San Pedrito, concierto divertido de la Banda de Música de Zamora, en la Plaza del Maestro Haedo.
A las 20.30 horas, en el Escenario del Cuzo, masterclass de zumba a cargo de Z Zamora, en la Plaza de Castilla y León.
A las 21.00 horas, en el Escenario Majo, concierto de Remember 90, en La Marina.
A las 21.30 horas, en el Escenario Campeche, concierto de Haciendo el Indie, en la Plaza de la Constitución.
A las 21.30 horas, en el Escenario Catedral, “Noches Flamencas de verano”, de la Escuela de Baile Carmen Ledesma, con las bailaoras Carmen Ledesma y Alicia Almeida, en la Plaza de la Catedral.
A las 21.30 horas, concierto de Los Diablos, en la Plaza Mayor.
A las 22.30 horas, en el Escenario Catedral, segunda jornada del LIV Festival de Flamenco, con Miguel Poveda, en la Plaza de la Catedral. Apertura de puertas a las 21.30 horas.
A las 23.30 horas, espectáculo de fuegos artificiales en la Playa de los Pelambres.
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