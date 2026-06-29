Flores para Herminio Ramos en la escultura que siempre recordará al maestro en el casco antiguo de Zamora

En sus habituales «pendoneos», tal y como él llamaba a sus paseos diarios matutinos y vespertinos, era frecuente ver a Herminio Ramos con su gesto amable respondiendo a todos los turistas que cada día se paraban ante su estatua: "Aquí estoy yo, el de verdad, el original", les decía. Por la tarde, después de la siesta, cuando acudía junto a su inseparable esposa María a misa de siete a San Ildefonso, repetía su sesión fotográfica de por la mañana.

Hoy esa estatuta está llena de flores en memoria del maestro eterno de Zamora. Pasear por la Rúa de los Francos y adentrarse en la plaza de San Ildefonso del casco antiguo de Zamora siempre tendrá como acompañante a Herminio Ramos gracias a esa escultura de bronce instalada en la ciudad desde octubre de 2009. Se trata de una de las obras más fotografiadas por los turistas, desconocedores muchos de ellos de la historia que hay detrás de ese hombre que desprende bondad hasta en metal: cronista oficial de Zamora, historiador, profesor, estudioso, investigador, autor de numerosas publicaciones, artífice de la Feria de la Cerámica y, por encima de todo, zamorano.

Muere Herminio Ramos / Archivo La Opinión-El Correo de Zamora

La escultura: a escala real cuando él tenía 84 años

Es obra del guipuzcoano Guillermo Alonso Muriel. Fue inaugurada hace 17 años y allí permanece desde entonces, a excepción de un corto periodo de tiempo en el que la figura permaneció en las instalaciones de los bomberos ante la falta de sujeción y la reparación de los pequeños daños detectados en la escultura.

La obra está creada a tamaño natural. Si tuviste la suerte de encontrarte en la plaza de San Ildefonso con el Herminio Ramos real, comprobarías que ambos -el de metal y el de carne y hueso- eran iguales, al menos, con la misma altura y complexión del maestro con 84 años. Aunque, como él decía cada vez que visitaba LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA religiosamente por su cumpleaños para compartir charlas y pastas de Reglero: "Yo ya celebro cada mes".

L. O. Z.

Collares, gorros y hasta mascarilla

Si el Herminio Ramos real vivió mucho, su estatua tampoco se queda atrás. Ha celebrado triunfos del Zamora CF ataviado con bufandas del club, ha festejado la Navidad con gorros de Papá Noel y hasta se ha puesto la mascarilla -eso sí, con la bandera zamorana- durante la pandemia del coronavirus.

Hoy, en el día después de su muerte, muchos son los vecinos que se paran ante una estatua que desde el 28 de junio de 2026 se ha convertido en un símbolo: "Buenos días, don Herminio". Y a buen seguro que él te responderá: "Buenos días, zamorano".