La Feria de la Cerámica y la Alfarería de Zamora, a los ojos de artesanos debutantes

La Feria de la Cerámica y Alfarería Popular de Zamora ha cerrado el domingo su 54 edición, más de medio siglo donde muchos han sido los artesanos que han pasado por las plazas de Viriato y de Claudio Moyano. Muchos han sido los profesionales cuyas obras han podido admirar, contemplar y comprar el público zamorano. Y pese a que el gremio del barro no pasa por uno de sus mejores momentos siempre debutan nuevos profesionales.

Barcelona

Es el caso de Marina Tallada, de Vallromanes en la provincia de Barcelona, que se dedica desde hace siete años al mundo de la cerámica. “Cuando cumplí 40 años pedí que quería que me regalaran un torno alfarero”. Pese a que no tenía muy claro que podría hacer, ese obsequio implicó un cambio en su vida dado que se ha convertido en “artesana de la cerámica” en alta temperatura con producción tanto de cerámica decorativa como utilitaria. Esta ceramista también trabaja la bisutería en porcelana y efectúa piezas muy personales, unos “móviles de cerámica y con plantas, con tilancias o plantas de aire, como protagonista”.

Marina Tallada Seco con algunas de sus piezas. / JOSE LUIS FERNANDEZ

Le hablaron muy bien de la feria de Zamora y movida por las ganas de dar a conocer sus creaciones lo intentó y la admitieron.

Tras cuatro días con un puesto en Viriato no oculta su satisfacción con la acogida. “Ha sido una experiencia muy enriquecedora y ha habido una gran cercanía con el público” señalaba rodeada por alguna de sus piezas. Tras esta primera edición cree que en Zamora “existe cierta sensibilidad” hacia la cerámica. “Lo que hacemos son piezas únicas. Aunque sea una taza, es una taza única incluso en los pendientes puede ser la misma pieza, pero siempre la preparo de maneras distintas. Intento centrar mi trabajo en piezas únicas y exclusivas”.

Desde Asturias

Su vecino durante cuatro días ha sido Adrián Martínez de Juana, procedente de Quirós en Asturias. El ceramista, que solicitó participar y tuvo la suerte de lograrlo a la primera, efectúa piezas muy singulares de arquitecturas populares realizadas íntegramente en barro. “Rescatamos aquellas cosas que tenían un sentido real de uso, que no es lo que muchas veces vemos ahora en la arquitectura que está de moda”.

Cuarta generación de artesanos, de hecho Martínez ha tomado el relevo de su padre gracias a que “nos consiguió transmitir la belleza de aquellas cosas que han sido modeladas por el tiempo y por la sociedad en su contexto histórico”.

Este profesional tiene muy claro que “la artesanía se tiene que revalorizar” frente a productos que viene de otras latitudes o aquellos que están realizando máquinas.

Adrián Martínez y Patricia Cervera en su puesto en la plaza de Viriato. / José Luis Fernández / LZA

Sobre su participación en la feria zamorana atestiguó que, tanto su pareja Patricia Cervera como él, se han sentido “muy cómodos” en la feria que, desde su punto de vista “está muy bien montada” y confesaba su sorpresa con la belleza de Zamora y “la cantidad de arte” que atesora.

Entre las curiosidades que han atendido ante piezas de varios cientos de euros la pregunta de cuántas horas de trabajo ha conllevado. “Siempre contesto lo mismo, 20 años de experiencia de trabajo” manifestaba entre risas y con el convencimiento de regresar .

Balance

La Feria de la Cerámica y Alfarería Popular de Zamora cerró sus puertas el lunes tras jornadas de intensa actividad, sin duda gracias a caer en fin de semana.

Pese a las temperaturas han sido elevadas el goteo del público ha sido constante. Se pasese a la hora que se pasase por plaza de Viriato y en la de Claudio Moyano, había público viendo y comprando en los puestos de alfarería y de cerámica, lo que brinda un buen sabor de boca entre los profesionales participantes, muchos de los cuales la jornada del domingo presentaban muchos claros en sus puestos o incluso había algún artesano que casi no tenía producto.

Visitantes en la feria. / Victor Garrido

En la zona de Viriato pudieron contemplarse trabajos de 28 de alfares de la provincia de Zamora, como Entrala, Moveros, Pereruela y la capital, las provincias de León y Ávila sin olvidar pueblos de gran tradición del baro como Salvatierra de los Barros Talavera de la Reina o Arroyo de la Luz, y un profesional de la zona de Coimbra en Portugal junto a dos de cerámica antigua.

En la Plaza de Viriato ha habido representación de 35 ceramistas de prácticamente toda la península con talleres desde la provincia anfitriona, de Valladolid, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Castellón pasando por varios profesionales de Portugal.