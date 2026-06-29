Los ceramistas y alfareros, sobre Herminio Ramos: "Le debemos esta feria y todas las demás del sector"

"Don Herminio Ramos ha sido el alma mater de la feria". Así de taxativo se mostraba delante de su puesto el alfarero de Pereruela, Ramón García Casado, en una conversación compartida en la plaza de Viriato donde participaron varios profesionales asentados en la provincia de Zamora.

Con 30 años de presencia en la Feria de la Cerámica y la Artesanía Popular este sayagués añadía que "es el apoyo que hemos tenido todos y el empuje". Él lo trató más al ser integrante de la comisión, "donde nos ha dejado libertad plena, no se ha inmiscuido ni ha puesto ninguna traba a lo que hemos propuesto".

"Amaba la alfarería y la cerámica, pero creo la alfarería la apreciaba tanto que yo creo que era una costilla de él" comentaba María del Carmen Pascual Prieto de Moveros. Ella tiene muy claro que "si no hubiera sido por don Herminio, habría desaparecido la alfarería tradicional".

Herminio Ramos con su busto en barro varios junios atrás. | ARCHIVO

La profesional testimonió que "cuando dejamos de utilizar las piezas del campo del agua, si no hubiera sido por la feria de Zamora no hubieran empezado a hacer para adorno. Venían catalanes a comprar a Zamora a la feria y de muchas tiendas de toda España y él lo promocionó".

Herminio Ramos "era un hombre muy sencillo y era muy ameno hablar con él" y "le gustaba y aprecia las piezas de Moveros". La alfarera aportó que "era muy amigo de dos alfareras de Moveros que se llamaban Esperanza y Aurora" y que "le encantaban las piezas cocidas en el horno de leña".

El ceramista Carlos Pérez Mato, no lo trató mucho, pero remarcó que "le debemos esta feria y yo creo que se le deben todas las demás porque esta es la más antigua" de España y "luego empezó a copiarse fuera".

Este profesional asentado en Cabañas de Aliste compartió que "yo he escuchado a alfareros que no se valoraba mucho lo que se hacía, que casi que era como un segundo trabajo, como algo para compensar otras labores del campo y no se le daba el valor hasta que Herminio dijo que esto es una maravilla y de ahí hemos venido los demás".

Herminio Ramos, años atrás, en una entrega del premio del barro que impulsó. / Archivo

La ceramista Nuria Martín Numa, señaló que "esta mañana nos han concedido los premios que llevan su nombre y que tenemos gracias a él porque él fue también el fundador" de estos reconocimientos que pretenden ayudar a los alfareros y los ceramistas. "Era otra manera más que él vio para motivar a los alfareros y a las ceramistas de unirnos y juntarnos ambos para poder dar una visibilidad a Zamora en conjunto".

Esta profesional, radicada en Gamones, enfatizó que "le debemos un montón de cosas porque gracias a él nació esta feria, primero comenzaron los alfareros y arrastró después a los ceramistas. Y... ¡hay dos plazas enormes llenas de alfareros y ceramistas!".

Yolanda, de la alfarería José Luis Redondo de Pereruela, fue alumna de Herminio Ramos en el colegio Juan XXIII. "Era un hombre encantador con el volví a tener contacto gracias a la feria". "Sentía el barro de una manera muy especial".

Minutos de silencio de homenaje

El cariño y respeto que los profesionales del barro sienten por don Herminio Ramos Pérez quieren compartirlo con la ciudadanía en un minuto de silencio que celebrarán en un momento donde habrá mucha actividad en las plazas al ser el día de San Pedro.

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La cita será a las 13.00 horas en Viriato para honrar al padre de la feria, al hombre que vio en los cacharros algo más que cosas de pueblos.