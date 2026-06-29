Los artesanos del barro y la ciudadanía homenajean a Herminio Ramos

Más de un centenar de personas tributaron en la plaza de Viriato un sentido y entrañable minuto de aplausos a Herminio Ramos Pérez, fallecido el domingo a los 100 años y en plena Feria de la Cerámica y Alfarería Popular, la muestra que él impulsó y por la que luchó durante toda su vida.

El homenaje surgió de manera espontánea entre los artesanos del barro tras conocerse el fallecimiento del alma mater de la muestra. Ellos querían hacerle un reconocimiento y qué mejor sitio que en la feria y entre los cacharros que él tanto valoró, apreció y por lo que luchó. Y precisamente distintas piezas de alfarería de toda la provincia y algunas de cerámicas ocuparon el suelo de la plaza, tomada estos días por las creaciones realizadas en barro, junto a un sencillo ramos de flores.

Sonó una corneta hecha en barro y lo que inicialmente se pensaba que iba a ser un minuto de silencio, de manera totalmente espontánea, se convirtió en un algo más de un minuto de una ovación cerrada, que hacía casi imperceptible el bullicio de las muchas personas que estaban en ese momento visitando la feria. Pareció que el tiempo se detenía.

Familia

En el homenaje estuvieron presentes incluso integrantes de la familia de Herminio Ramos. “Estamos todos muy emocionados porque estamos recibiendo apoyos y ánimos. Estamos muy tristes, pero a la vez contentos por este reconocimiento. Estamos recibiendo cariño cada minuto”, señaló Carmen, una de las hijas del honrado que recibió el pésame de muchas personas que aguardaban en una improvisada fila concluido el acto.

Homeaje a Herminio Ramos /

Ceramistas y alfareros

“Ha sido un acto espontáneo y muy sentido porque le debemos mucho a Herminio Ramos” apuntó Nuria Martín de Gamones en tanto que su compañero José Luis Redondo de Pereruela señaló que “ha sido un homenaje para agradecerle lo mucho que hizo en principio por la alfarería y por la cerámica y luego por nosotros. Siempre estuvo preocupado por la feria y gracias a él subió y se empezó a valorar la alfarería y la cerámica”. María Carmen Pascual de Moveros añadió que “es una pena muy grande y que haya muerto un día como el de hoy lo recordaremos más. Si no hubiera sido él, la alfarería tradicional hubiera desaparecido”.

Entre los muchos rostros conocidos que acudieron a este sencillo tributo estaba el alcalde de Zamora. “Herminio era una persona muy querida, muy respetada, un hombre del renacimiento en Zamora, muy polivalente en todo lo que tocó. No solo por ser el fundador de esta feria, sino en temas de cultura, en temas de magisterio, en temas de escritor” indicó Francisco Guarido.

“Sus relaciones con el Ayuntamiento y conmigo personalmente siempre fueron óptimas y yo creo que ha llegado al final de su vida con el respeto de todos los zamoranos y desde luego con un prestigio a prueba de bomba” subrayó.