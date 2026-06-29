Agustín Ramírez, fundador de Los Diablos: "Nuestras canciones gustan porque son sencillas "

Agustín Ramírez es uno de los fundadores y el vocalista de Los Diablos, una veterana formación con grandes éxitos como "Eva María", "Un rayo de sol" o "Fin de semana" que actúa el lunes día de San Pedro en la Plaza Mayor a partir de las 21.30 horas.

¿Cómo surgen Los Diablos?

Los Diablos nacen cuando yo tenía 8 años, ¡imagínate la de años que llevamos! Era la época del Dúo Dinámico y éramos un dúo y nos llamábamos Los Diablos del Rock. Y luego ya, pasados años, salieron Los Beatles, y de dúo ya pasamos a cuatro. Era la formación imitando también a Los Beatles. Luego ya tuvimos la suerte, en el año 67-68, de que Tony Ronald se fijó en nosotros en una actuación en directo. Fue cuando él nos tendió la mano. Él pidió que nos dieran otra oportunidad de poder grabar otro disco, puesto que el que habíamos grabado automáticamente fue ventas cero. A partir de Tony Ronald ya fue todo creciendo, fue todo bonito, fue todo con unas bases ya construidas en grupo... Tuvimos la suerte, en el año 69, de encontrar "Un rayo de sol" y convertirlo en abril del 1970, en número uno durante 19 semanas en los 40 Principales. También tuvo un lanzamiento a nivel mundial, puesto que tuvimos la suerte de estar con una compañía multinacional. El éxito de "Un rayo de sol" fue algo impensable ahora en los tiempos que corren, con lo que Internet, las plataformas digitales, hubiese sido un bombazo. Yo creo que sería una Macarena.

Tras tanto tiempo ¿siguen la formación inicial o ha cambiado?

No, con los años han ido cambiando. El más importante de la banda de Los Diablos, siempre lo fue y siempre lo ha sido, era nuestro querido Amado Jaén, que era el autor de las canciones de Los Diablos, conjuntamente con Tony Ronald, con canciones de Diango. Casi todas las canciones de las series infantiles de televisión, eran compuestas por Amado Jaén, era el alma del grupo. Luego el batería también falleció.

¿Cuál es el secreto para que sus canciones sobrevivan y conecten con varias generaciones?

No lo sabemos y estoy seguro de que en el año 70 yo jamás pensé que nuestras canciones fueran cantadas por varias generaciones. En parte creo que somos un poco patrimonio familiar, porque los vinilos pasan de padres a hijos... yo creo que hemos tenido la suerte de que hemos llegado también a plataformas digitales. A la gente joven hoy en día le dices, "¿tú conoces a Los Diablos?" y te dicen que no, pero les tarareas canciones y se las saben porque la gente joven en un segundo investiga, se mete en el móvil y ya saben quién son Los Diablos. Estamos recibiendo ventas ahora de nuestras canciones de hace 50 años, lo que nunca jamás llegaríamos a pensar.

Los Diablos en una acctuación / Pedrosa Foto

¿Qué tienen esos temas para que chavales a los que les gusta el reguetón, les interesen?

La sencillez. Cuando se grabaron , ya era sencillo, no era nada complicado, era todo muy normal, muy sencillito, con letras muy bonitas, muy simpáticas… no se le busca tres pies al gato ... Siempre digo, lo fácil es tan difícil de hacer y esto siempre se consigue a través de excelentes autores, como por ejemplo, Nino Bravo. Sus canciones se siguen cantando, siguen sonando porque te las aprendes, y ves que son joyas, joyas que quedan de por vida.

Los Diablos forman parte de la banda sonora de tanta gente, ¿también pesa a la hora de subirse al escenario?

Sí totalmente. La gente recuerda las canciones nuestras, las tatareara todas, incluso las que hacemos que algunas no son de Los diablos, pero que sí las tenemos grabadas en las plataformas digitales en forma de popurrís de la fiesta de los 70, por ejemplo canciones de Tony Ronald, canciones como "The Yellow River"… son canciones que la gente cuando las oye con Los diablos, dicen que suenan a Los diablos..

¿Cómo va a ser la actuación en Zamora?

Tenemos muchas ganas de ir a Zamora porque creo recordar que es la primera vez. Serán casi dos horas de actuación, estrenaremos en el espectácuo tres canciones que no hacíamos, una es "Lazos de amistad", un tema muy bonito que se hizo muy popular a través de la pandemia en toda Sudamérica. Hemos recuperado también una canción que va dedicada a mi compañero Amado, que ya hace dos años que no está con nosotros, se llama "El último romántico", y luego hay una maravillosa canción que también hizo Amado, que no era precisamente para Los Diablos, era para Los Sidex, y nos gusta. La hemos recuperado porque es un título con una letra maravillosa, que es "Los mejores años de nuestra vida". Son tres temas que hemos añadido para el público de Zamora. La gente lo pasará bien y verá que no somos tan "viejetes" (risas) y que tenemos muchas fuerzas.

Antes de subir al escenario de la Plaza Mayor firmará por la mañana ejemplares del libro sobre la historia del grupo en la librería Semuret a las 12.30 horas. ¿cómo surge la publicación?

El libro nace a raíz de la pérdida de mi compañero Amado Jaén, que era el alma de Los Diablos era mi amigo y era mi hermano y perder a alguien así de importante en tu vida es horrible. Hay un señor, el escritor Dalmy Gascón, que siempre me decía que tenía que hacer un libro, pero a mí me parecía que no somos tan importantes para hacer un libro. Él me insistía en que a la gente le gustaría saber cómo empezamos, las cosas que nos han pasado… y decidí hacer el libro y no me arrepiento porque ha quedado muy bonito. Es un libro de casi 400 páginas, integrado por fotografías, desde que comenzamos, de chavalitos, hasta ahora. Además, es muy importante que el total de los beneficios que genere son para la ESI, que para "Esport Solidari Internacional" una fundación que utiliza el deporte como herramienta para ayudar a niños, niñas y jóvenes que viven en situaciones de exclusión social y precariedad. El prólogo lo ha hecho quien fuera director general de Sony Internacional, Ramón Crespo.