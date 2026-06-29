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Educación

140 alumnos zamoranos se presentan a la convocatoria extraordinaria de la PAU

45 de ellos vuelven a examinarse para poder subir nota

Exámenes de la PAU en Zamora

Exámenes de la PAU en Zamora / J. L. F. (Archivo)

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B. Blanco García

B. Blanco García

Zamora

Un total de 639 estudiantes han formalizado su matrícula en la convocatoria extraordinaria para realizar la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en el distrito universitario de Salamanca, de los cuales 176 se presentan solo a la fase de mejora de la nota. El mayor número de alumnos registrados para su realización se encuentra en la provincia de Salamanca, con 353 alumnos, 108 de ellos para subir nota. En Ávila, la cifra es de 146, con 23 para mejorar su calificación, mientras que en Zamora el número de matriculados asciende a 140, 45 de ellos para alcanzar una nota que les ayude a entrar en la carrera universitaria a la que aspiran.

Las pruebas arrancan este martes y comienzan a las nueve de la mañana, con el examen de Lengua Castellana y Literatura II, en las respectivas sedes de cada provincia. En Zamora, se desarrollarán en la Escuela Politécnica Superior y en los institutos León Felipe, de Benavente; IES Cardenal Pardo Tavera de Toro e IES Valverde de Lucerna, de Puebla de Sanabria.

Asimismo, los estudiantes de Zamora capital se examinarán de Dibujo Artístico II en el Aula 300, Diseño en el Aula 203 y Técnicas de Expresión Gráfica-Plástica en el Aula 210 de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora, y de Análisis Musical II, Coro y Técnica Vocal II e Historia de la Música y de la Danza, en el Aula 303 de Música de la Facultad de Ciencias de la Educación de Zamora.

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Las calificaciones provisionales se darán a conocer el día 7 de julio, a partir de las 14.00 horas.

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