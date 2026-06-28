Dos zamoranos se alzan con los primeros premios del IX certamen del barro Herminio Ramos

Dos zamoranos han ganado los primeros premios del IX certamen del barro Herminio Ramos Pérez dado a conocer el domingo en el Museo Etnográfico de Castilla y León.

En esta edición, con la temática de orinal, han concurrido 18 piezas de artesanos y varias se han quedado fuera porque no se ajustaban a las bases, según explicaron fuentes del jurado.

Premiados

En la categoría de alfarería se ha impuesto una singular pieza del zamorano Alberto Segurado, el segundo premio ha correspondido a Victoriano Bermejo Álvarez y el tercer galardón ha recaído en Francisco Moreno Benito. En la disciplina de cerámica el primer premio ha correspondido en Nuria Martín, de Gamones de Sayago, el segundo ha sido para Carlos Pérez Macho, de Cabañas de Aliste, y el tercer para Jawdat Habit con residencia en la Comunidad de Madrid.

Alfarería

Alberto Segurado por primera vez logra el primer premio en la categoría de alfarería con una propuesta muy pensada. “Me empecé a documentar porque me gusta la cerámica arqueológica. Empecé a buscar orinales, vacines romanos, vi unos griegos, unos queros, que eran un orinal como de dos cuerpos para bebés decorada al estilo griego pero no había mucha documentación” describió.

Al haber buscado en internet esa temática le saltó por las cookies más información y se topó con “un orinal portátil para viaje que me pareció original” explica ante la pieza realizada en barro y pintada con esmalte azul.

La pieza ganadora en alfarería. / JOSE LUIS FERNANDEZ

El zamorano, que tiene su alfar en Entrala, destinó “dos días de trabajo” en su realización. “Partí de un cilindro, como se parte en alfarería para hacer todo, y luego tomé muchas medidas porque el mayor reto ha sido el que los pliegues queden más o menos homogéneos todos” señaló el alfarero que ha respetado los tiempos de los procesos. Posteriormente lo policromó con “un esmalte azul comercial”.

El alfarero puso en valor la labor de don Herminio Ramos “que es todo un referente para mí. En mi puesto siempre llevo un libro, siempre pongo un libro suyo sobre cerámicas desaparecidas de la provincia que coloco entre mis piezas”.

Cerámica

La figura del impulsor de la Feria de la Cerámica y la Alfarería Popular de Zamora la remarcó también la ganadora del primer primero de cerámica, Nuria Martín. La artesana popularmente conocida como Numa remarcó que este concurso “se lo debemos a él”.

Su pieza se llama “el cagadero de vacas”. La artesana, que reside en Gamones de Sayago, ahondó en la parte etnográfica e investigó y localizó un cagadero de vacas que “la gente mayor ahora las tiene como pieza casi abandonada, pero en su día fue utilitaria y sostenible”. La hacían con retama que “iban hilando como un nido y la utilizaban para cuando hacían la trilla con la vaca que esta no manchar la parva o no manchar el garbanzo o el guisante” describió.

Su creación aparentemente es sencilla por los esmaltes que llevan óxido de manganeso, pero “son como filigranas de barro muy hilado, haciendo macarrones muy finitos y pegándolos en crudo” enumeró. Posteriormente, tuvo que afrontar la fase de secado, crucial porque si se produce muy rápido el barro se rompe. “Lo tuve que tener tapado varios días con plásticos y con trapos y después de ese secado los procesos cerámicos de cocciones” comentó.

Algunas de las piezas presentadas. / JOSE LUIS FERNANDEZ

Otras piezas

Con respecto al resto de piezas participante en el concurso, respaldado económicamente por Caja Rural de Zamora y por el Ayuntamiento de Zamora, la profesional compartió que en esta ocasión han participado "muchos compañeros que han hecho cosas muy originales con diferentes técnicas, decoraciones, formas desde orinales un ojo dentro, orinales con patas…”