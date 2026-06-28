El zamorano Rafael López lleva hasta la RAE un proyecto literario gestado en la Feria del libro de Frankfurt

Tras muchos meses de trabajo el zamorano Rafael López, responsable de la editorial Rocobricks, ha vivido uno de los momentos más especiales de su trayectoria como editor.

La Real Academia Española ha acogido la presentación de uno de sus proyectos más personales "Incubus", una obra fantástica, basada en el manuscrito de Matilde L´Arcana, ilustrada por el italiano Marcello Carrà, que llega al castellano en una edición muy cuidada, que cuenta con el respaldo de José María Merino, académico de la RAE y una de las grandes referencias de la literatura española contemporánea.

En el centro de la imagen, el escritor José María Merino con un ejemplar de "Incubus". / Cedida

Casualidades

El proyecto comenzó hace casi dos años, cuando López acudió a Frankfurt de la mano de del Gremio de Editores. En la feria alemana, una de las grandes citas internacionales del sector, casi por casualidad, conoció Marcello Carrà, ya que Italia era país invitado de honor y el dibujante había ido a la feria para realizar demostraciones de dibujo en vivo.

“Le vi un día que pasé por el stand justo cuando estábamos a punto de cerrar y me llamó muchísimo la atención la estética de sus dibujos. Aunque él no hablaba inglés, le acompañaba una chica que sí, y acordamos vernos al día siguiente” rememora el editor. Ya con más calma “vi el material con más profundidad, le comenté que me gustaba mucho la obra y comenzamos a negociar” añade.

Presentación del libro en la RAE. / Cedida

Dos meses más tarde la editorial Rocobricks tenía los derechos de “Incubus”, que propone un viaje fantástico en busca de una panacea de la felicidad. A partir de esa aventura, los personajes atraviesan mundos imaginarios, se encuentran con criaturas extrañas y entran en contacto con una amplia red de símbolos, metáforas y alegorías.

Proceso de edición

Con los derechos en la mano, comenzó un proceso editorial mucho más complejo de lo que podía parecer en un primer momento. Y es que en el volumen original, el italiano tenía un tono antiguo, por lo que "no podía realizarse una traducción literal".

El zamorano muestra el libro en un puesto de la última Feria del Libro de Madrid. / Cedida

A mayores, la propia estructura de la obra condicionaba cada una de las 256 páginas. “Me ha costado llevarlo a término porque no era una traducción literal por el formato de la maquetación” ya que cada página está organizada en forma de triángulo invertido, lo que ha conllevado un ajuste de gran precisión para que las palabras, sin perder el texto naturalidad, encajen en el diseño, comenta el autor de la adaptación al castellano.

Ilustraciones

Las ilustraciones del libro tienen una “personalidad propia”. El autor, arquitecto de profesión, se reconoce inspirado por El Bosco e introduce “diferentes simbología” , una especie de “monstruos fantásticos que son ejemplares únicos y él hace unas adaptaciones de personajes históricos a quienes asimila como un animal y les pone un nombre ficticio donde juega con el suyo real como Franco que es Francoruga, o Garrimao” en alusión a Mao Zedong, mientras que ·Hitler aparece como “Carabhitlero” , describe el zamorano.

Además, el artista italiano también ha generado un “alfabeto propio” y cada hoja presenta un dibujo diferente a modo de número de página, que aparece en número romanos.

Rafael López conversa con José María Merino en un salón de la RAE. / Cedida

La encuadernación del volumen Rafael López barajó efectuarla en tela, como homenaje a ciertos libros antiguos, pero finalmente se optó por una tapa dura encuadernada en piel, con relieve en seco y detalles dorados.

Respaldo de José María Merino

La entrada de José María Merino en el proyecto ha sido decisiva para darle una nueva dimensión. Cuando la obra estaba ya prácticamente lista para imprenta, Rafael López logró hacerle llegar el manuscrito. Merino quedó entusiasmado por “la calidad de los dibujos y de la narrativa”. Tal fue su fascinación que hasta que escribió el prólogo y propuso la presentación del libro en las dependencias de la Real Academia Española.

El ilustrador italiano también recibió con entusiasmo la posibilidad de presentar su trabajo en la RAE, de hecho viajó hasta Madrid y participar en el acto.

Volumen de disfrute

Para Rafael López este libro nada convencional responde a esa forma de entender la edición. “Yo ejerzo de editor un poco como un hobby que disfruto”. Atestigua que contar con el apoyo de Merino “es un tremendo orgullo”. “Que tu trabajo guste a un académico, lo respalde y que pueda presentar en la RAE .. ¡qué más se puede pedir!”.

Rafael López, José María Merino y Marcello Carrá. / Cedida

Sin embargo, el editor y adaptador de la edición reconoce que si hubiera encargado todo a terceros, quizá no habría conseguido el resultado que deseaba, de ahí que asumiera el mismo parte del proceso, “por amor al arte”, dice entre risas.

Dentro de la trayectoria de Rocobricks, una editorial creada en Zamora en 2019 con la filosofía de “La editorial donde todo encaja”, su impulsor Rafael López considera que este es probablemente su libro “más personal”, al margen del volumen sobre coleccionismo de Lego, otra de sus grandes pasiones, con el que arrancó el proyecto editorial.