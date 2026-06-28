Zamora llora la pérdida de Herminio Ramos: "Gracias, maestro"

Un hombre bueno, excelente profesor y mejor persona. Zamora recuerda así a Herminio Ramos, el maestro sayagués que ha fallecido este domingo 28 de junio a los 100 años de edad.

Instituciones, políticos, lectores y responsables del mundo de la cultura y de la Semana Santa dan su más sentido pésame a la familia y amigos del historiador, maestro, profesor, exconcejal del Ayuntamiento y cronista de la ciudad. Su marcha se produce durante la celebración de la Feria de la Cerámica y Alfarería que él mismo impulsó en 1972.

Los lectores: "Un honor aprender de él"

"Un buen hombre y un hombre bueno". Así describe el profesor Manuel Fuentes, líder de la formación Ahora Decide, a Herminio Ramos. Al igual que él, numerosos alumnos, amigos y conocidos agradecen a través de las redes sociales las enseñanzas de este profesor sayagués de Geografía e Historia enamorado de Zamora.

"Gracias por tanto don Herminio. Me encantaba, años atrás, cruzármelo justo donde su estatua. Una chorrada, pero a mí me sacaba una sonrisa y él, dándose cuenta, la devolvía. No se le puede decir adiós porque nos deja muchísimo"

"Gracias Herminio por todos lo que pude compartir y aprender de tus consejos. Eras un gran referente para muchas generaciones de Zamora, sobre todo en el mundo rural al que siempre nos tenías en mente. Inolvidable tus inauguraciones en las semanas culturales, y ése ánimo que nos metías en el cuerpo para que lucháramos por mejorar la cultura y la vida de la gente. Un abrazo grande para la familia y un beso para el cielo, amigo"

"Tuve la suerte de tenerlo como profesor de Geografía e Historia y siempre lo recordaré como una persona excepcional. Cercano, humilde, accesible y con una enorme calidad humana. Más allá de sus conocimientos, destacaba por su trato amable, su respeto hacia los demás y la huella que dejó en quienes fuimos sus alumnos".

El Ayuntamiento: "Zamora pierde a uno de sus firmes defensores y a un referente intelectual"

"Herminio Ramos fue una de las figuras más relevantes de la vida cultural zamorana de las últimas décadas", expresa el Ayuntamiento de Zamora en un comunicado. A lo largo de su trayectoria desempeñó una "intensa labor al servicio de la cultura" desde muy diversas responsabilidades públicas y académicas, "contribuyendo decisivamente a preservar y difundir la memoria colectiva de los zamoranos". En el escrito, destacan su relevancia como investigador en el estudio de la historia y las tradiciones de Zamora, labor por la que fue nombrado Cronista Oficial de la ciudad de Zamora en el Pleno del Ayuntamiento del año 2002.

"Su compromiso permanente con el estudio, la divulgación y la conservación de la historia, las tradiciones y el patrimonio de Zamora deja un legado de incalculable valor para nuestra ciudad y para toda la provincia". Desde el Ayuntamiento trasladan su más sentido pésame a sus familiares, amigos y a todas las personas que compartieron con él "su vocación por la cultura y el conocimiento, y su amor, por el patrimonio y las tradiciones" de la provincia de Zamora. "Con su fallecimiento, Zamora pierde a uno de sus más firmes defensores y a un referente intelectual cuya obra y dedicación permanecerán como parte inseparable de la historia de nuestra ciudad. Hoy es un día triste, no sólo para los que le quisieron y conocieron, familia, amigos, alumnos o vecinos, sino también para todos amantes de la cultura y la historia de Zamora", concluyen.

La Hermandad de Luz y Vida: "Un ejemplo de entrega y generosidad"

"Hermano de nuestra cofradía casi desde sus inicios y mayordomo de la misma, D. Herminio fue siempre un ejemplo de entrega y generosidad. Su cariño hacia Luz y Vida nunca conoció límites, colaborando de manera desinteresada siempre que la Hermandad lo necesitó y poniendo a nuestra disposición sus conocimientos, su experiencia y su afecto".

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