Vuelca un coche junto al bosque de Valorio de Zamora: dos personas heridas

Después de la salida de vía de un coche en Villalpando, a última hora de este domingo Zamora capital ha registrado un accidente de tráfico. En torno a las 19.47 horas, un vehículo ha volcado en la avenida de la Frontera, a la altura aproximadamente del cruce con la calle Pericuto, frente al bosque de Valorio.

En el turismo viajaban dos ocupantes, un hombre y una mujer, que inicialmente se encontraban atrapados, aunque finalmente los alertantes indicaron que las dos personas ya se encontraban fuera del coche, heridos pero conscientes. Agentes de la Policía Municipal, bomberos, efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias - Sacyl se han desplazado hasta el lugar de los hechos.