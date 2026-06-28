Templarios en zamora, mucho más que una leyenda (1ª parte)

La Orden del Temple tiene su origen en la Primera Cruzada (1095-1099), en la conquista de Tierra Santa y Jerusalén. Cuando los ejércitos que habían participado en las Cruzadas regresaron a Europa, se impuso la necesidad de continuar protegiendo a los peregrinos y el territorio conquistado, especialmente durante el trayecto entre el puerto de Jaffa y la ciudad de Jerusalén.

Nueve caballeros con sus séquitos se encargaron de proteger este camino y el rey de Jerusalén, Balduino II, les concedió el Templo de Salomón como base y cuartel general. Hicieron votos de pobreza, castidad y obediencia, adoptando el nombre de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón, utilizándose también Caballeros del Temple o templarios. Constituyeron la primera Orden Militar autorizada al uso de las armas.

Los monjes-guerreros se convirtieron en una organización militar plena, alcanzando un gran prestigio y poderío económico. Además de su labor en Tierra Santa, se expandieron por Europa, donde protegían las rutas de peregrinos y construyeron fortalezas, hospicios, iglesias y monasterios. Su máxima autoridad era el Gran Maestre y respondían directamente ante el Papa, sin tener que rendir cuentas ante otras autoridades eclesiásticas.

En la península ibérica tomaron parte en la lucha de los reinos cristianos contra los musulmanes, encargándose además de proteger a los peregrinos que viajaban a Santiago de Compostela.

Los territorios que conforman la actual provincia de Zamora se convirtieron en un espacio de especial interés por su situación fronteriza entre los reinos de León y Portugal, donde los templarios recibieron numerosas donaciones y establecieron varias encomiendas. La primera fue la de Tábara, seguida después por otras tres muy relevantes: Alba de Aliste, Alcañices y Benavente. Además, hubo más encomiendas como Villárdiga, Villalpando, Carbajales, Convento de Toro y Zamora. La Orden edificó varias fortalezas, siendo los castillos de Alcañices y de Alba de Aliste los más destacados por su situación estratégica.

Muestra de la gran importancia de este territorio para los templarios, en la ciudad de Zamora, en Benavente y en Alcañices se celebraron varios Capítulos Generales de la Orden en el siglo XIII. Estando esta última villa bajo administración templaria, se firmó allí en 1297 el Tratado de Alcañices que establecía las fronteras que aún hoy en día separan España y Portugal. Por otro lado, el rey Alfonso X concedió a las encomiendas de Alcañices y de Alba de Aliste la "martiniega", para que la Orden pudiera cobrar en su lugar el impuesto que los campesinos pagaban por el derecho a labrar y explotar la tierra.

Sin embargo, pese al gran poderío económico que acumuló el Temple, llegó el ocaso de la Orden. El rey francés Felipe IV el Hermoso ordenó la detención de todos los templarios franceses en 1307, acusándolos de herejía, idolatría y sodomía, los grandes pecados de la época. Aunque el papa Clemente V inicialmente no estaba de acuerdo, ante las amenazas del rey francés acabó respaldando sus acciones y ordenó a todos los soberanos católicos la detención de los templarios y la confiscación de sus bienes. Son numerosas las teorías de que se trataba de un complot contra el Temple.

En 1310 los caballeros templarios de las encomiendas que pertenecían a la actual provincia de Zamora tuvieron que comparecer en Medina del Campo, donde fueron declarados inocentes. No obstante, prevaleció la bula papal que declaraba extinguida la Orden del Temple y se expropiaron todas sus posesiones.

En 1312 el papa Clemente V disolvió la Orden, aunque no se habían encontrado pruebas de la supuesta herejía, y entregó todos sus bienes a la Orden de los Caballeros Hospitalarios.

En 1314 el rey francés condenó a muerte en la hoguera a Jacques de Molay, el último Gran Maestre de la Orden del Temple. Cincuenta y seis templarios murieron abrasados en la hoguera, falleciendo muchos otros como consecuencia de las torturas o asesinados durante su persecución. Un gran número de ellos fue condenado a cadena perpetua. Les arrebataron todas sus posesiones y la mayor parte de sus documentos históricos fueron destruidos.

Los historiadores barajan la teoría de que el rey francés inició esta campaña contra los templarios con la intención de apoderarse de todos los bienes de la Orden, con la que estaba fuertemente endeudado, siendo secundado por un papa débil e influenciable, que cedió ante las amenazas y acabó traicionando a los caballeros.

Estos hechos provocaron el declive y desaparición de la Orden, pero originó que los templarios se convirtieran en un mito y se mantuvieran en el imaginario colectivo como una Orden de monjes-guerreros valerosos y leales, injustamente castigados.

Con el paso del tiempo, se han ido desarrollando numerosas leyendas sobre el mítico tesoro de los templarios, sobre el paradero del Cáliz de Cristo y del Arca de la Alianza que supuestamente habrían encontrado en el Templo de Salomón, y sobre una hipotética maldición lanzada por el Gran Maestre Jacques de Molay mientras ardía en la hoguera, contra el rey francés y contra el Papa, falleciendo ambos poco tiempo después.

Ninguna de estas leyendas tiene base histórica, pero durante siglos han alimentado el mito de los caballeros de la Orden del Temple, llegando con fuerza hasta nuestros días, donde siguen evocando la aventura y el misterio.

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Para este artículo me he basado en la información de los libros Las fortalezas de Dios, de Jesús López-Peláez Casellas, y Templarios, soldados de Dios, de Zvonimir Grbasic.