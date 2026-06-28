Pintan bastos para la economía de Zamora: crecerá por debajo del 2% este año

Las previsiones económicas para la provincia de Zamora no son demasiado positivas, ya que el crecimiento estará por debajo en la media de la comunidad, es decir, la provincia crecerá a un ritmo inferior que el conjunto de la región, según el último informe del servicio de estudios de Unicaja.

La que más creció durante el pasado año 2025 fue Segovia, con un 4%, seguida de Salamanca (3,6%), Valladolid y Burgos (3,5% en ambas), en tanto que Palencia, León, Zamora (3,1%), Ávila y Soria avanzaron a un ritmo inferior al del conjunto de la región (3,3%).

Previsiones de crecimiento / Unicaja

Las previsiones de Analistas Económicos de Andalucía para el conjunto de 2026 anticipan un menor ritmo de crecimiento que en 2025 para todas las provincias. De este modo, el avance en Segovia podría alcanzar el 3,1%, creciendo también por encima de la media regional (2,1%) Burgos, Valladolid y Ávila, mientras que en Zamora, Palencia, Salamanca y León el crecimiento se situaría por debajo del 2%, mostrando Soria el menor incremento (1,0%).

Empleo

Una buena noticia es que Zamora ha sido la provincia con mayor descenso de la tasa de paro, un 10,8% según los datos de la EPA (encuesta de población activa) del último trimestre de 2025 y es, junto con Salamanca y Ávila, las únicas con descenso en la tasa de desempleo.

Sin embargo, este dato no se traduce en creación de empleo. Según la EPA, el crecimiento del empleo en el último trimestre de 2025 se ha desacelerado en la región, aumentando el número de ocupados en términos interanuales en León (5,3%), Salamanca (4,9%), Palencia (2,0%) y, en menor medida, Burgos (0,3%). La población activa creció a menor ritmo en la segunda mitad de 2025, disminuyendo en el último trimestre del año, en términos interanuales, en Zamora, Segovia y Ávila y destacando los aumentos relativos en León y Palencia.

Los datos de los primeros meses de 2026 muestran una positiva evolución de la afiliación a la Seguridad Social en todas las provincias, con mayores incrementos en Segovia, Salamanca, Zamora, Ávila y Burgos.

Acelerón en la inversión residencial

En lo que se refiere a la inversión residencial, las compraventas de viviendas han crecido a mayor ritmo en 2025 que en el año anterior, si bien se aprecia una desaceleración en el segundo semestre. Así, las tasas han oscilado entre el 2,2% de Soria y el 39,4% de Zamora, concentrando entre Valladolid y León en torno al 40% de las operaciones de Castilla y León.

La vivienda, un sector que despierta en Zamora / Unicaja

Por antigüedad, las compraventas de viviendas nuevas han crecido a mayor ritmo en Zamora, Salamanca y León, aunque estas representan en general menos del 20% de las operaciones, salvo en el caso de Valladolid (27,1% del total).

Los precios de la vivienda han continuado su tendencia alcista a lo largo de 2025, con valores que oscilan entre los 900,5 euros/metro cuadrado de Zamora y los 1.524,2 euros/metro cuadrado de Valladolid en el último trimestre del año. Salvo en Palencia, Zamora y León, el crecimiento en el valor tasado de la vivienda ha superado el 10% en el cuarto trimestre de 2025, en términos interanuales, destacando el aumento superior al 15% en Segovia. Esta última es la séptima provincia española con un mayor crecimiento de los precios en el conjunto de 2025.

Turismo y exportaciones

En turismo tras el mal año de Zamora en 2025 la tendencia parece revertirse. En Castilla y León los primeros datos de 2026 arrojan un descenso de las pernoctaciones de nacionales, exceptuando las provincias de Zamora, Ávila y León, en tanto que la demanda extranjera se ha reducido en Salamanca, Segovia y Burgos.

En las exportaciones de 2025, por países, el valor de las realizadas a EE. UU. ha descendido en Valladolid, Segovia y Zamora, aumentando estas ventas de forma acusada en Burgos y León, donde las exportaciones a este país tienen una mayor relevancia (5,1% y 10,9% del valor total exportado, respectivamente, frente al 3,7% de media regional).

Densidad empresarial en las provincias de Castilla y León / Unicaja

Por último, y en cuanto al tejido empresarial, a 1 de enero de 2025 había 148.679 empresas económicamente activas en Castilla y León, un 0,2% más que un año antes. Más de la quinta parte de estas empresas se localizan en Valladolid, provincia que ha registrado el mayor crecimiento, junto con Burgos.

La densidad empresarial sigue siendo inferior a la media nacional, con alrededor de 62 empresas por cada 1.000 habitantes, unas 5 menos que a nivel nacional. Esta densidad oscila entre las 56,1 empresas de Palencia y las 66,1 de Burgos y Segovia.