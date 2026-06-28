El Orgullo sale a la calle en Zamora para reclamar el respeto de los derehos LGTBI+

Zamora celebró por segundo año consecutivo su manifestación por el Día del Orgullo LGTBIQ+, en un día el 29 de junio, que conmemora los disturbios de Stonewall de 1969, considerada la primera lucha del colectivo contra la represión que se concretaba en las redadas policiales. La marcha partió de la plaza de La Marina para realizar un recorrido urbano que finalizó en la Plaza Mayor con la lectura de un manifiesto.

Los convocantes, el colectivo Kuza (Kuir Zamora) "seguimos pidiendo eso, ser visibles, que no haya violencia contra el colectivo y que no haya discriminaciones contra las personas del colectivo, como no tiene que haber discriminación contra nadie", junto con la prevención y denuncia de las situaciones de violencia que se puedan generar.

Una de las pancartas portadas por las manifestantes. | ALBA PRIETO

La celebración del Orgullo, dice Clementina Miguel, una de los miembros de Kuza es también es un punto importante "para que la gente del colectivo, que hasta ahora estábamos cada uno en un punto diferente de Zamora, nos juntemos y que haya un sitio donde poder acudir para hacer piña, simplemente incluso para poder pasar una tarde".

Un aspecto especialmente valioso para la "gente que se encuentra sola porque piensa que es la única en Zamora que es lesbiana o gay o transexual o cualquier identificación, cualquier persona queer, que sepa que hay más gente con la que poder estar en contacto y sentirse bien".

El taller de pancartas sirvió para concretar en eslóganes las principales reivindicaciones del colectivo, al que se están sumando generaciones jóvenes. Lo que no quiere decir que la sociedad avance con paso firme en el reconocimiento de derechos, ya que a la vez que se mejora en algunos aspectos "se dan también pasos atrás".

Un manifestante, con un abanico arco iris / Alba Prieto / LZA

Y es que la discriminación de las personas con tendencias sexuales diferentes a lo que se considera "normal", sigue existiendo. "Parecía que se había suavizado, pero eso no ha desaparecido. Seguimos teniendo la necesidad de que sigan sin discriminarnos por bullying, sin discriminarnos por trabajo, o por estar besándonos en la calle, son muchas cosas".

"Somos parte de la sociedad, no somos bicho raras ni nada por el estilo. ¿Que seguimos haciendo orgullo? Sí, porque sigue habiendo situaciones que son de discriminación, no solamente discriminación a la hora de tener un trabajo, sino también discriminación física, de que si eres un maricón yo te puedo dar una hostia y me quedo tan a gusto, porque eres un maricón. Y eso lo sigue admitiendo la gente como algo normal. Entonces, eso no se puede consentir, hay que cortarlo".

Manifiesto

En el manifiesto, Kuza reivindicó la necesidad del trabajo colectivo y la creación de un "espacio de participación política y social LGTBIQ+ donde las personas disidentes volcaran sus propuestas, demandas y deseos. Las raras zamoranas somos muchas, cada vez más, y no solo somos transmaribibollo: Kuza somos todes. Estamos aquí, estamos organizades, y lo queremos todo. Por eso, gritamos: Ni una rara más sola en Zamora".

"Es evidente que vivimos tiempos oscuros en los que el fascismo, la LGTBIfobia, la misoginia y el racismo encuentran cada vez más espacios" contra "agresiones como la de Bianca en León o el de Jesús en Salamanca que han querido intimidarnos, proponemos una respuesta colectiva y contundente".