Oliveira plantea "profesionalizar al máximo" la Semana Santa de Zamora con el museo como motor

Las oportunidades que puede generar la construcción del nuevo Museo de Semana Santa centró parte del discurso pronunciado por el presidente de la Cámara de Comercio de Zamora, Enrique Oliveira, durante la 38º edición de los Premios Mercurio y Vulcano y Medallas a la dedicación empresarial y lealtad a la empresa. "El nuevo museo debería ir más allá de un espacio de custodia de algunos de los grupos escultóricos más representativos de nuestra Pasión, y servir de palanca para una nueva estrategia que, alrededor de la Semana Santa, genere riqueza y empleo de manera sostenida a lo largo de todo el año", pronunció.

De este modo, la Cámara apuesta por convertir un evento estacional en un ecosistema anual "con el esfuerzo de todos" para "profesionalizar al máximo la Semana Santa con el museo como motor central". Espacio cultural que para Oliveira debe ser un centro de interpretación "inmersivo, emocional e inspirador durante cualquier época del año". Propuestas que Oliveira encargó desarrollar al nuevo plenario de la Cámara para trasladárselas a la Junta Pro Semana Santa.

En este sentido quiso aprovechar la ocasión para dar la enhorabuena a los dieciocho vocales electos que conformarán el Pleno de la Cámara y que iniciarán un nuevo mandato al frente de la Corporación. "A todos vosotros os pido que, una vez concluido el proceso electoral, seamos una sola Cámara", enunció. Unidad que espera que sea "real" y que se base en el respeto, el compromiso y el trabajo compartido para centrarse en el principal objetivo de la entidad, servir a las empresas de Zamora, ayudarlas a ser más competitivas, a crecer y a generar riqueza y oportunidades para nuestra provincia".

"Mantengamos este espíritu de colaboración auténtica, de unidad sólida y verdadera, superando las diferencias y haciendo prevalecer los valores y principios que han inspirado siempre a la Cámara de Comercio", recalcó. Asimismo, tendió la mano a cualquier entidad o institución que se hubiera «sentido agraviada en el pasado» por sus acciones u omisiones.

Otro de los proyectos que Oliveira encargó consolidar al nuevo plenario de la Cámara fue el centro de innovación Zamora FutureLab. Espacio al servicio de las empresas, equipado con recursos tecnológicos de última generación gracias al compromiso de la Universidad de Salamanca y a la financiación de la Junta de Castilla y León.

Centro que busca ofrecer apoyo a las empresas zamoranas para que puedan dar el salto tecnológico y digital que necesitan. "Este laboratorio nace precisamente para ofrecerles un espacio donde experimentar, aprender, probar tecnologías avanzadas, fabricar prototipos, y conectar con el conocimiento y la investigación universitaria", detalló Oliveira.

Ceremonia en la que se distinguió con el Premio Mercurio 2026 a Esla Centros de Formación, "una organización que ha comprendido algo esencial, que el conocimiento es el principal motor de transformación económica y social de nuestro tiempo", destacó el presidente de la Cámara.

El Premio Vulcano 2026 fue para Molinos del Duero y Compañía General de Harinas por "representar la capacidad de innovar respetando la tradición". "Reconocer a Molinos del Duero es reconocer también la importancia estratégica de nuestra industria agroalimentaria, uno de los grandes activos económicos de Zamora y un sector llamado a desempeñar un papel decisivo en el futuro de la provincia", declaró.

La Medalla a la Dedicación Empresarial fue concedida a Manuel Faúndez Rivas, "referente para varias generaciones de emprendedores" cuyo nombre está "indisolublemente unido al desarrollo del sector micológico zamorano y a la puesta en valor de un recurso natural que durante años fue contemplado únicamente desde una perspectiva tradicional", subrayó Oliveira.

Por último, la Medalla a la Lealtad Empresarial fue para Rafael Sánchez Olea por desarrollar durante 44 años una labor "ejemplar al frente de la Cooperativa Bajo Duero, contribuyendo a su crecimiento, consolidación y fortalecimiento".

Enrique Oliveira. / José Luis Fernández / LZA

Premiados que proceden de sectores diferentes, han recorrido caminos distintos y han afrontado desafíos muy diversos, pero que comparten una misma esencia, "la voluntad de crear valor", tal y como resaltó el presidente.

"El éxito empresarial no consiste únicamente en obtener resultados económicos, sino también en generar empleo, impulsar el desarrollo local, formar personas, innovar, preservar el patrimonio productivo y contribuir al bienestar colectivo", desarrolló.

Premios Mercurio y Vulcano que reconocieron a quienes encarnan "los valores que sostienen el progreso económico: la iniciativa, el esfuerzo continuado, la innovación, la capacidad de adaptación, la creación de empleo, la responsabilidad social y, sobre todo, la resiliencia", incidió Oliveira. "Extraordinaria capacidad de seguir avanzando incluso en los momentos más difíciles, de levantarse cuando cambian las circunstancias y de encontrar oportunidades allí donde otros solo ven obstáculos", añadió.

Ejemplos inspiradores para demostrar que "el talento no entiende de geografías" porque "la excelencia puede surgir en cualquier lugar cuando existen visión, esfuerzo y perseverancia". Por ello, animó a mirar al futuro reivindicando más colaboración entre empresas e instituciones, más cooperación entre el sector público y el privado, más unión para afrontar desafíos tan importantes como la transformación digital, la competitividad empresarial, el relevo generacional, la sostenibilidad, la atracción de talento y la lucha contra la despoblación.

"Zamora es nuestra empresa y su futuro no será la suma de éxitos individuales, sino el resultado de una ambición compartida, de un compromiso colectivo", concluyó el presidente de la Cámara de Comercio de Zamora.

Isabel Blanco: "Hacen crecer Zamora, generando oportunidades"

La gala contó con la presencia de la vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, quien recalcó el objetivo de trabajar conjuntamente por Zamora, cada uno "dentro del papel que nos corresponde, ayudando a las empresas, a los autónomos y a los trabajadores a progresar día a día con medidas y compromisos concretos". Entre estas acciones impulsadas por la administración regional, resaltó la simplificación administrativa, "que tantas veces nos reclaman", así como la apuesta por las ayudas de manera directa, por ejemplo, para los nuevos autónomos con esa cuota cero los primeros 24 meses, o ayudas económicas hasta 18.000 euros para que puedan abrir un negocio, así como los incentivos para la apertura y mantenimiento de negocios en el medio rural.

Isabel Blanco. / José Luis Fernández / LZA

La innovación e internacionalización de las empresas fueron otro de los puntos que Blanco fijo como principales propósitos de la Junta, además de la necesidad de atraer capital extranjero. "Esos son los objetivos que nos marcamos: seguir apoyando a nuestras empresas y a nuestros autónomos y seguir generando oportunidades en Zamora y en Castilla y León", manifestó la vicepresidenta segunda , quien expresó su felicitación a todos los premiados, resaltando la labor de todos los empresarios "que hacen crecer Zamora, generando oportunidades".

Premio Mercurio: Esla Centros de Formación

«Se puede emprender desde Zamora, innovar y crear proyectos de éxito con raíz», dijo Renata López tras recoger el galardón junto a Félix Domínguez. Ambos comenzaron con una modesta academia en Zamora y hoy lideran un grupo educativo de formación profesional presente en distintas provincias.

Renata López y Félix Domínguez. / José Luis Fernández / LZA

Premio Vulcano: Molinos del Duero

«Sin nuestro campo y los agricultores no tendríamos una Harina Tradicional Zamorana de tanta calidad», declararon Juan y Jorge Carbajo al subir al escenario del Teatro Ramos Carrión. Ambos representan a dos empresas centenarias que apostaron por recuperar métodos tradicionales como la molienda a la piedra.

Juan y Jorge Carbajo. / José Luis Fernández / LZA

Medalla a la Lealtad Empresarial: Rafael Sánchez Olea

«Una empresa debe ser rentable, pero también útil y comprometida con la sociedad», manifestó el director general de la Sociedad Cooperativa Limitada Bajo Duero desde su creación en 1982. Homenaje a más de cuatro décadas de compromiso y liderazgo al frente de una cooperativa emblemática de la provincia.

Rafael Sánchez. / José Luis Fernández / LZA

Medalla a la Dedicación Empresarial: Manuel Faúndez Rivas

«La universidad de la vida es la que me ha llevado a levantar esta empresa que siempre ha crecido de manera progresiva», exclamó el fundador de Faúndez Gourmet tras recoger la medalla que destaca su labor como pionero en la recogida, transformación y comercialización de setas silvestres del noroeste zamorano desde los años 80.