Jambrina y Villabuena del Puente se alzan con los grandes premios de la Feria del Ajo 2026 de Zamora

Conrado Rodríguez Garrote, de Jambrina, se alzó con el premio a la mejor ristra de la Feria del Ajo 2026. Galardón que le entregó en el escenario situado por Caja Rural de Zamora, en la avenida Tres Cruces, el teniente de alcalde del consistorio de la capital, David Gago.

Rodríguez recogió el trofeo con gran orgullo junto a su hija, María. Con una cosecha de en torno a 200 kilos de las que salen unas 1.100 ristras de ajos, resalta el "sacrificio" que hay detrás de esta labor. "Hay que seleccionar, clasificar 200 cabezas o 100, volver a clasificar, dejar 40, volver a seleccionar y ya escoges, limpias y tal, así que lleva entre cuatro y cinco horas", detalla.

Un proceso artesanal que incluye el secado, clasificado, limpieza y elaborado de la ristra que no solo es reconocido por la organización de la Feria del Ajo, a cargo de Caja Rural, sino por el consumidor final. "La mayoría de la gente lo valora y es de agradecer para que esto siga vivo y para mantener esta feria del Ajo que es una tradición de hace muchos años", expresa.

El concejal David Gago, el ganador de la mejor ristra, Conrado Rodríguez y su hija María Rodríguez. / José Luis Fernández / LZA

Veterano en el certamen lleva desde niño acudiendo junto a su padre, contando en su trayectoria con otro primer premio recibido en el año 2012, además de varios segundos.

En cuanto a la cosecha de este año, la califica de "muy buena" con un producto "bueno de calidad y tamaño", gracias a un trabajo "muy sacrificado", porque "el campo es lo que tiene". "Hemos tenido tormentas y yo, por desgracia, he tenido varias parcelas con incidencias de pedrisco", indica.

Premio a los montones

La productora de Villabuena del Puente, Ana Rosa Jiménez, fue la galardonada con el primer premio del concurso de montones. Su hijo, Pablo Seco, recogió el trofeo de manos de Nicanor Santos, presidente en funciones de Caja Rural de Zamora. "Sembramos muchos, entonces el montón tiene calidad y es grande", afirma Jiménez.

Montón del que aún les quedan ajos, pero que tienen "confianza de que se acabe de vender todo". Y es que a pesar de que las ristras han subido respecto al año pasado, el balance de ventas es muy positivo. "El consumidor tiene muy asumida que la vida ha encarecido y no se ha asustado tampoco de que hayan estado un euro o así más caros", comenta la productora zamorana.

Pablo Seco y su madre Ana Rosa Jiménez posan junto a su montón de ajos. / José Luis Fernández / LZA

En cuanto a lo que más les piden estos días destaca el ajo morado, "es lo que más les gusta y es lo primero que se acaba", revela. "Aquí en Zamora saben distinguir las cabezas hermosas", añade.

Clientela que se provee de ajos para todo el año y que no duda en pedir consejos para que se conserven mejor. "El ajo está seco, más adelante, cuando ya se empieza a caer la rama, los pueden cortar si quieren y meter en una caja con agujeritos, es lo que yo les aconsejo", manifiesta.

Listado de premiados

Los ganadores al mejor montón de la Feria del Ajo 2026 de Zamora, en el que lo que se valora principalmente es la cantidad de ajos, la presentación y que esté limpio y colocado son los siguientes:

Primer premio, 250 euros y trofeo. Ana Rosa Jiménez, de Villabuena del Puente.

Segundo premio, 200 euros y trofeo. Federico Alejandro Tejeda, de Funetesaíco.

Trecer premio, 150 euros y trofeo. Miguel Alonso García, de Fuentespreadas.

En cuanto a las ristras de ajos, lo principal es que estén bien ajustadas y limpias. Los ganadores son: