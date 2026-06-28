Gigantes, música y coches clásicos para este domingo en las fiestas de Zamora

Jornada con una completa programación para este último domingo de las Feria y Fiestas de San Pedro en Zamora. Atractivos propuestas que comienzan con la XXIII Concentración Internacional Citröen 2CV y Clásicos desde las 10.00 hasta las 13.00 horas. A continuación, se celebrará un pasacalles a son de claxon por las principales calles de la capital. En La Marina, el Parque Infantil y Juvenil abrirá sus puertas de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Uno de los platos fuertes del día será el desfile de Gigantes de Puebla de Sanabria y de Capitonis Durii para sellar su hermanamiento. El recorrido transcurrirá desde la Avenida Plaza de Toros hasta el centro de la capital. Al mediodía, está previsto el pasacalles de la XXXIII Muestra de Folklore con La Arracada, por la zona centro. Cita que prosigue a las 19.00 horas con el desfile de Ronduero.

La corrida de toros del domingo "Banderilleros de oro" estará protagonizada por Antonio Ferrera, El Fandi e Ismael Martín, a las 19.30 horas.

La programación en los escenarios zamoranos comenzará a las 20.00 horas con " Campacuento", de Teatro Zolopotroko en la Plaza del Maestro Haedo. Misma hora a la que saldrá la Batucada Nikkidrums desde La Marina hasta la Plaza Mayor. Mientras en la Plaza de Castilla y León, Project Claudia ofrecerá un concierto a partir de las 20.30 horas y las 21.00 horas, en La Marina, estarán SoulNSound.

El Teatro Ramos Carrión acogerá, desde las 20.30 horas, la XXXVIII edición de los Premios Mercurio y Vulcano, mientras que a las 21.30 horas, la "XIII Noche de las Velas" iluminará el Patio Claustral del Seminario.

La noche continúa con más música a cargo de Suricato Morse, en la Plaza de la Constitución a partir de las 21.30 horas y Xfitos, en la Plaza de Castilla y León, una hora después.

La Orquesta La Huella pondrá el broche al domingo festivo con su actuación, a partir de la medianoche, en la Plaza Mayor.