Fuego en edificios abandonados: Zamora capital registra dos incendios a última hora de la tarde

En cuestión de un cuarto de hora, el Servicio de Emergencias Sanitarias de Castilla y León ha registrado dos avisos por fuego en Zamora capital. El primero se producía a las 20.01 horas, por un pequeño fuego declarado en el patio de la antigua cárcel de la carretera de Almaraz.

El segundo se ha declarado minutos más tarde, sobre las 20.12, en un bloque de pisos abandonados de la calle Amargura con el cruce de Fray Toribio de Motolinia, muy cerca de la plaza de toros. Bomberos y agentes de Policía Municipal se han desplazado hasta el lugar de los hechos para sofocar las llamas y controlar el tráfico, condicionado por la humareda provocada por las llamas. Según las primeras informaciones, no hay que lamentar daños personales.