La Feria del Ajo de Zamora amplía su duración hasta el día de San Pedro

La Feria del Ajo 2026 de Zamora amplía su duración y permanecerá abierta también el lunes 29 de junio, coincidiendo con la festividad de San Pedro, patrón de la ciudad. De este modo, la feria prolongará su actividad un día más respecto al programa inicial, ofreciendo a zamoranos y visitantes una nueva oportunidad para disfrutar de una de las tradiciones más representativas de las Ferias y Fiestas de San Pedro.

"Hay muchos más ajos que el pasado año y queremos ofrecerles también la posibilidad de que continúen hasta mañana para acabar de venderlos", declara Cipriano García, director general de Caja Rural de Zamora.

La avenida Tres Cruces continuará acogiendo los puestos de venta durante toda la jornada del lunes 29 de junio, permitiendo que quienes se acerquen a celebrar el día grande de las fiestas puedan adquirir los característicos ajos de Zamora directamente de manos de sus productores

Con esta ampliación, Caja Rural de Zamora, organizadora de la cita busca "reforzar el carácter popular de una de las citas más esperadas del calendario festivo, facilitando las compras en una jornada de gran afluencia de público y dando un mayor protagonismo a un producto que constituye una de las señas de identidad de la agricultura y la gastronomía zamoranas".

La decisión responde, además, a la voluntad de potenciar la actividad comercial y el ambiente festivo durante el Día de San Pedro, ofreciendo una programación que permita disfrutar durante más tiempo de una feria que cada año reúne a miles de personas y que se ha consolidado como uno de los principales atractivos de las fiestas.

La organización invita así a vecinos y visitantes a recorrer la Feria del Ajo de Zamora también el próximo 29 de junio, manteniendo viva una tradición profundamente arraigada en la ciudad y contribuyendo al reconocimiento del trabajo de los productores que hacen posible una de las estampas más emblemáticas de las fiestas de San Pedro.

Fin de stock

No obstante, de los 90 puestos iniciales, muchos ya no se encontraban abiertos este domingo debido a que habían agotado todo su stock a la venta. Es el caso, por ejemplo, del productor Ramón Romo, de El Maderal. "Yo he tenido mucha suerte y el que estén los ajos bajo la Marca de Garantía Ajo Zamorano ha sido un atractivo para los clientes", valora.

Romo ha puesto a la venta 500 ristras que vendió en dos horas y media. "A las 12.25 acabé los 500 hilos que traje, porque tenía hechos unos 800 y se vendieron 300 en el pueblo y aquí solo pude traer los 500 que tenía hechos y eso, y he tardado dos horas y media en vender 500 hilos", especifica.

Ristras a la venta entre unos 10 y 15 euros, un precio "extraordinario". "Solo trenzar una riestra vale más de un euro, el consumidor tiene que entender que es todo manual, arrancar los ajos a mano, limpiarlos, trenzarlos, traerlos aquí a la feria, eso es todo a base de mano de obra y como la gente no lo valore, al final perdemos la feria", opina.

Buena campaña

Producción de ajos de óptima calidad de la que pueden proveerse zamoranos y visitantes que acuden estos días a la emblemática cita. "Hemos tenido muy buena suerte este año porque las lluvias del invierno no han sido lluvias torrenciales, ha sido lluvia muy bien caída, no ha habido encharcamientos, y el ajo se ha mantenido sano", comenta el productor de El Maderal y presidente de la Marca de Garantía Ajo Zamorano.

Además, "los últimos calores de mayo y primeros de junio, le ha venido muy bien para engordar y que el ajo esté apretado y duro y de muy buena calidad y buen tamaño", añade.