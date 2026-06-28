Fallece Herminio Ramos en Zamora a los 100 años de edad

El profesor y cronista oficial de Zamora, Herminio Ramos Pérez, ha fallecido este domingo, 28 de junio, a los 100 años de edad. La capilla ardiente estará instalada en el tanatorio Ciudad de Zamora, en el aparcamiento del Centro Comercial Valderaduey. La misa será este lunes 29 de junio a las 17.00 horas en la iglesia de San Ildefonso.

Don Herminio, como le conocían la mayoría de los zamoranos, perdía la vida esta víspera de San Pedro en la residencia de mayores en la que ha pasado los últimos años, ya muy delicado de salud, aunque llegó a ver pasar ante sus ojos un siglo de historia cuando cumplió los 100 el 4 de noviembre del pasado año 2025.

Vino al mundo el 4 de noviembre de 1925 en La Tuda, municipio sayagués que ahora pertenece al Ayuntamiento de Pereruela, tierra de cacharros, y le pusieron por nombre Herminio Esteban Francisco de Asís Ramos Pérez. No es casualidad que fuera él el autor intelectual de la Feria de la Cerámica y Alfarería Popular que se celebra en Zamora estos días de San Pedro, con 54 ediciones de historia.

Herminio Ramos observa su busto hecho en barro en la Feria de la Cerámica junto al alcalde, Francisco Guarido. / Archivo LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA

Cursó Magisterio y se curtió en la enseñanza en pueblos de La Mancha antes de trasladarse a Cabañas de Sayago, un destino laboral que compaginó con el estudio, por libre, de Historia por su amor hacia esta ciencia. Su siguiente destino estuvo en la capital. Regresó al Claudio Moyano. Volvía al centro donde había estudiado de joven, pero como profesor para impartir Geografía e Historia intentando sembrar el conocimiento, una labor que luego realizaría en el colegio Juan XXIII, donde se jubilaría.

Formó parte de la corporación municipal de Zamora entre 1971 y 1979, un período en el que fue el concejal de Cultura siendo el impulsor de la Feria de la Cerámica y Alfarería Popular. También hizo posible la recuperación de los gigantes de Zamora, la Negra, el Turco, el Abuelo y el Ramón, e incluso formó parte de la primera Comisión de Fiestas de la que surgieron los actuales festejos de San Pedro. Ya en el siglo XXI, jubilado, volvió a apostar decididamente por la feria zamorana con la puesta en marcha de los galardones Herminio Ramos que incentivan la creatividad con el barro. El propio Ramos pagó de su bolsillo la cuantía económica de los premios durante varias ediciones hasta que la Fundación Caja Rural de Zamora lo asumió.

Herminio Ramos de paseo por Zamora. / Archivo

Este sayagués también ocupó el puesto de delegado provincial de Cultura dependiente del Ministerio Cultura, entre 1978 y 1981, un tiempo en el que plantó cara a los expolios, que "en mi época (de delegado) se hacían a escondidas", rememoraba en las páginas de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. El patrimonio ha sido un caballo de batalla de este historiador. Peleó frente al derribo del convento de las Marinas que estaba en la calle de Santa Clara. "Me opuse y cesé como concejal y salió en toda la prensa nacional", compartía todavía pesaroso de su desaparición.

Reconocimientos

Herminio Ramos atesora una larga lista de reconocimientos y homenajes. Posee la Encomienda de la Orden del Mérito Civil y la Cruz de Alfonso X el Sabio y desde 2002 es el Cronista Oficial de Zamora, a lo que se unen una larga nómina de premios otorgados por múltiples organizaciones y asociaciones, como el de Amigos del Duero, de la Asociación de Encajeras, Viriato al mérito periodístico educativo o el premio social San Atilano de la Diócesis de Zamora.

El historiador, pese a sus serios problemas de visión, ha publicado más de una veintena de títulos y miles de artículos relacionados con la provincia. Fue articulista durante décadas de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y ha ayudado a los redactores siempre que se lo solicitaban derrochando amabilidad. Se sabía que si no se coincidía con él en la visita diaria a la redacción, se le localizaba antes de comer en su domicilio o bien rumbo a la plaza de Los Ciento canturreando por la calle con su inseparable bolso.

También fue, probablemente, el único zamorano a quien se le levantó un monumento en vida: la estatua ubicada al comienzo de la Rúa de los Francos, junto a la plaza de San Ildefonso, que lo representa a él en tamaño real caminando por uno de sus habituales lugares de paso, pues vivió muy cerca de allí.

El mundo de la cultura zamorana hoy queda huérfano, pero Herminio Ramos deja un legado imborrable.