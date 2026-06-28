"Es duro pero habrá que mantener la tradición", la Feria del Ajo de Zamora asegura su futuro

“Un tráiler de ajos” que se traduce en unas 5.000 ristras son los que han traído hasta Zamora los productores de Villabuena del Puente, Ana Rosa Jiménez y su hijo Pablo Seco. Montonera de ajos en un puesto que llama la atención de los numerosos viandantes que se acercaban hasta la avenida de Tres Cruces en las primeras horas de apertura de la Feria del Ajo 2026.

“Nuestro ajo es el blanco y el violeta, el morado auténtico”, destaca Jiménez mientras. Cosecha que este año ha sido buena, aunque con un excesivo calor que ha dificultado “casi extender los ajos para secarlos”, revela su hijo.

El joven aún estudia, pero no duda en echar una mano siempre que puede a sus padres. “Es duro, pero habrá que mantener la tradición”, expresa con una sonrisa. Esfuerzo que resume la dificultad que enfrenta el campo zamorano a la hora de asegurarse un relevo generacional en una labor que sigue siendo artesanal.

“Me lleva sus veinte minutos largos hacer una ristra a mano”, comenta otras de las jóvenes presentes en la cita. Ella es Siria Hernández, con apenas 19 años, participa junto a su familia por primera vez en la Feria del Ajo que promueve Caja Rural de Zamora. “Venimos de Santander, pero la producción es de Segovia”, explica. Al igual que el joven de zamorano, el cultivo de ajos es para ella una tradición familiar que ha ido pasando de generación en generación.

Siria Hernández en su puesto en la Feria del Ajo de Zamora 2026. / José Luis Fernández / LZA

Su estreno en la muestra zamorana durante las Ferias y Fiestas de San Pedro se debe a las “buenas opiniones” que les han trasladado. En su puesto, venden exclusivamente ajo morado, en concreto 300 ristras. “El sabor es más intenso que el blanco”, aprecia mientras se acerca a atender a otra clienta que se acerca para preguntar por el precio.

Trasiego constante de consumidores durante las primeras horas de apertura que avalan que el cambio de fechas para que se celebre durante el fin de semana, en vez del lunes de San Pedro, ha sido un acierto. "Está mucho más animada la feria. Desde que descargamos no ha parado de venir gente", valora la productora de Villabuena del Puente. No obstante, reconoce que vender tantas ristras en dos días es complicado.

“Antes había compradores que compraban muchísimo por junto (al por mayor) y ahora más o menos se vende al riestreo. Entonces lleva más tiempo que a veces no tenemos porque solo es hasta mañana, aunque sí que es verdad que este año hemos vendido bastantes más en lo que llevamos de mañana que el año pasado”, dice Jiménez. Tras más de cincuenta años yendo a la feria, se muestra confiada en que sus hijos sigan yendo, al igual que ella y sus hermanas continuaron con el legado de su padre.

Ángel Santamaría, Timoteo Santarén e Ildefonso Santamaría. / José Luis Fernández / LZA

El paseo por los puestos, en los que se ven muchos jóvenes atendiendo, confirma que la supervivencia de la feria está asegurada, a pesar de que ha vivido tiempos mejores, tal y como recuerda el productor de La Bóveda de Toro, Timoteo Santarén, “llevamos un par de años que parece que se mantiene, pero sí hubo un corte y pasamos de 300 puestos a 80-90”. Tras “toda una vida” acudiendo a la feria de Tres Cruces este año repite con unas 600 ristras de su ajo blanco zamorano que “se tarda más en ponerse malo que el ajo morado”. Exposición menor que la de otros años, puesto que una parte importante la ha vendido directamente en el pueblo.

A pocos metros, Rocío Gangoso, procedente de Prado, representa otra forma de entender el cultivo del ajo. Lleva alrededor de una década acudiendo a la feria con producción ecológica y cada año comprueba cómo aumenta el interés de los consumidores. Su puesto ofrece mucho más que ajo fresco, también vende aceite macerada en ajo negro o aceite de ajo y guindilla, productos con los que ha conseguido fidelizar a muchos clientes.

"Cada vez el producto está más aceptado. Ya casi venimos con la producción vendida porque mucha gente nos viene a buscar directamente", señala. Producción ecológica que se diferencia fundamentalmente en que “al ajo ecológico no le llega ningún aporte de abono de síntesis ni químico”. “A la hora de cultivar solo hacemos un abonado de cobertera con estiércol de oveja y, a partir de ahí, se airea a través de maquinaria agrícola de volteo”, detalla.

Rocío Gangoso en su puesto de ajo ecológico. / José Luis Fernández / LZA

Distintas historias que reflejan el momento que vive la Feria del Ajo. La edición de 2026 mantiene los 90 expositores del pasado año, pero llega con cerca de un tercio más de producción, alrededor de 750.000 kilos frente al medio millón de la anterior edición.

Cifras que reflejaron las autoridades presentes durante la inauguración oficial de la cita, marcada por el simbolismo de que tanto el alcalde de la capital, Francisco Guarido, como el presidente de Caja Rural, Nicanor Santos, participaron por última vez en el tradicional corte de cinta antes de sus respectivos relevos.

Acto en el que Guarido destacó que la feria representa "la unión franca entre la capital y el campo", mientras que desde Caja Rural se puso en valor un producto "de primera calidad" y se animó a los zamoranos a llenar la despensa con ajos para todo el año.

L. G.

Asistencia masiva de público y de representantes institucionales en una inauguración que tampoco quiso perderse la vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, quien calificó la feria de "referencia nacional". "Es sorprendente cuando le hablas a la gente de que aquí tenemos más de 90 expositores y son 96 años de ajos en una calle de Zamora", comentó. Feria histórica gracias al trabajo conjunto que resalta "nuestras singularidades, pero también nuestro campo y nuestros productores agrícolas", manifestó Blanco.

Feria del Ajo San Pedro 2026 / José Luis Fernández / LZA

Por su parte, el responsable del área de Cultura y Turismo de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, vaticinó el éxito, un año más ,de una feria "tradicional y singular" que da cuenta del "mimo" con el que los productores locales cultivan los ajos. "Se van a agotar, estoy convencido, porque la producción ha sido buena este año a pesar de estas olas de calor que hemos tenido en los últimos días y además que el tiempo acompaña", dijo.

La cita vuelve a contar en esta edición con la presencia de un stand de la Marca de Garantía Ajo Zamorano, abierto a los ciudadanos para darse a conocer y mostrar las características que hacen único a sus productos asentándose en el compromiso con la agricultura local, la tradición y la máxima calidad. Feria con personalidad propia que llena de ajos la emblemática avenida Tres Cruces de Zamora.