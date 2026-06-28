Este es el día que más calor hará la semana que viene: la Aemet advierte

Zamora se prepara para una semana en la que el calor irá subiendo peldaños día a día, como si el verano quisiera apretar un poco más cada jornada. La previsión deja un panorama de cielos despejados, ausencia casi total de lluvias y termómetros claramente al alza, con un protagonista final muy claro: el sábado, que se perfila como el día más caluroso de la semana con una máxima de 38 grados.

Tras un domingo ya plenamente veraniego, con 33 grados, el lunes dará un paso más y alcanzará los 35. El martes el mercurio volverá a estirarse hasta los 37 grados, en una jornada de calor intenso y ambiente seco. El miércoles habrá un pequeño respiro relativo, aunque muy moderado, con 34 grados, y el jueves la máxima bajará algo más hasta los 32. Pero esa tregua durará poco.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

A partir del viernes, Zamora volverá a entrar de lleno en el horno veraniego. Ese día se esperan 37 grados, antesala de un sábado abrasador, con esos 38 grados que lo convierten en el pico térmico de la semana. Además, las mínimas tampoco serán especialmente frescas: se moverán entre los 15 y los 18 grados, lo que deja noches algo más llevaderas, pero no del todo frías.

Calor persistente

La otra gran clave de la previsión es la estabilidad. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante toda la semana, con apenas un 10% el sábado, de modo que el sol llevará la voz cantante casi sin discusión. En otras palabras: Zamora entra en una secuencia de días de calor persistente, de los que obligan a buscar sombra, agua y calma en las horas centrales.

Al contrario que en otras provincias de Castilla y León, donde la Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos amarillos y naranjas por posibles tormentas, Zamora se librará de la lluvia y no tendrás que preocuparte por sacar el paraguas a la calle. Si acaso... para protegerte del sol.