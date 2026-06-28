Convocado un minuto de silencio en homenaje a Herminio Ramos este lunes: llamamiento a la población

Zamora llora el fallecimiento de Herminio Ramos. Su muerte se ha producido este domingo 28 de junio en vísperas de San Pedro y durante la celebración de la Feria de la Cerámica y Alfarería Popular que él mismo impulsó en el año 1972.

Como reconocimiento público, los ceramistas y alfareros se concentrarán este lunes 29 de junio en la plaza de Viriato a las 13.00 horas para guardar un minuto de silencio en su memoria. Un acto de recuerdo que hacen extensible al resto de la población para rendir homenaje a una de las grandes figuras de la cultura de Zamora.

Como recuerdan desde el Ayuntamiento de Zamora, Herminio Ramos ejerció como concejal de Cultura siendo entonces uno de los creadores e impulsores de la Feria de la Cerámica y la Alfarería Popular en 1972. El objetivo era dar visibilidad e impulso a los artesanos y alfareros de la provincia y acercar a Zamora la artesanía de toda España e incluso de otras partes del mundo, en especial en la edición número 30 de la feria que se celebró en 1992, donde se conmemoró el V Centenario del Descubrimiento de América, trayendo artesanos y piezas del nuevo continente. Siempre vinculado a la feria y a los alfareros de la provincia de múltiples maneras, en 2016 creó el certamen del barro que hoy lleva su nombre, cuyos premios él mismo costeó durante cinco años, hasta la 50ª edición de la feria.