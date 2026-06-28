Diócesis
La Catedral de Zamora reabre hoy, más de un año después de su cierre para Las Edades del Hombre
El obispo de Zamora celebra la primera misa en la Catedral tras la clausura de la exposición 'EsperanZa'
A. B.
El obispo de Zamora, Fernando Valera, ha oficiado misa en la mañana de este domingo, 28 de junio, en la Catedral del Salvador de Zamora. Fue el primer culto público oficiado en el primer templo diocesano desde hace más de un año, pues la Seo cerró sus puertas el 9 de junio de 2025 para ser vaciada y posteriorme acoger el montaje de la exposición "EsperanZa", la XXVIII edición de Las Edades del Hombre, que se desarrolló entre octubre de 2025 y mayo de 2026.
La Catedral recupera su actividad cotidiana y reabre sus puertas a los fieles; el próximo miércoles 1 de julio abrirá para las turistas y en breve se podrá visitar de nuevo también el Museo Catedralicio. El templo ha estado cerrado por completo dede la clausura de la exposición, el pasado 3 de mayo.
Acercarse de nuevo a la Catedral de Zamora supone, además, pisar la calle más nueva de la ciudad, que se ha abierto junto a la fachada sur -la que se ubica frente al Palacio del Obispo- y conecta esta con los Jardines de Baltasar Lobo.
Imágenes
El montaje de Las Edades obligó a la salida de varias imágenes de devoción como la Esperanza, propiedad de la Cofradía de Jesús del Vía Crucis; Jesús de Luz y Vida, cuyo titular es la hermandad homónima; el Cristo yacente de la Real Cofradía del Santo Entierro, así como los pasos de Conversión del centurión y La Lanzada, ambos del Santo Entierro, así como Redención de la Cofradía Jesús Nazareno de Zamora y el Santo Cristo, propiedad del Cabildo, que procesiona la noche del Viernes Santo con la Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias. Este crucificado carece de fecha para su vuelta y todavía queda por determinar el futuro del resto de piezas artísticas.
- El calor extremo causa el primer fallecimiento del verano en Zamora
- Decenas de viajeros del autobús a Toro y Valladolid, tirados en la estación de Zamora
- Piden seis años de cárcel y nueve sin carné para el conductor novel que tuvo un accidente a 145 kilómetros en el que murieron dos jóvenes en Morales del Vino
- Carlos Canelada, de Sanguijuelas del Guadiana: “Nuestra gran oportunidad ha sido tener un pueblo al que hemos podido volver”
- Una agresión con una botella rota obliga a suspender la verbena de la Plaza Mayor
- Una nueva marca desembarca en Zamora y busca responsable de tienda: sueldo de 23.000 euros al año
- Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
- Los trenes de mercancías pasarán por Zamora en lugar de hacerlo por León