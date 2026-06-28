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La Catedral de Zamora reabre hoy, más de un año después de su cierre para Las Edades del Hombre

El obispo de Zamora celebra la primera misa en la Catedral tras la clausura de la exposición 'EsperanZa'

El obispo oficia misa en el altar mayor de la Catedral.

El obispo oficia misa en el altar mayor de la Catedral. / Victor Garrido / LZA

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A. B.

El obispo de Zamora, Fernando Valera, ha oficiado misa en la mañana de este domingo, 28 de junio, en la Catedral del Salvador de Zamora. Fue el primer culto público oficiado en el primer templo diocesano desde hace más de un año, pues la Seo cerró sus puertas el 9 de junio de 2025 para ser vaciada y posteriorme acoger el montaje de la exposición "EsperanZa", la XXVIII edición de Las Edades del Hombre, que se desarrolló entre octubre de 2025 y mayo de 2026.

La Catedral recupera su actividad cotidiana y reabre sus puertas a los fieles; el próximo miércoles 1 de julio abrirá para las turistas y en breve se podrá visitar de nuevo también el Museo Catedralicio. El templo ha estado cerrado por completo dede la clausura de la exposición, el pasado 3 de mayo.

Misa de reapertura al culto tras Las Edades

El obispo da de comulgar en la primera misa celebrada en la Catedral tras las Edades del Hombre. / Victor Garrido / LZA

Acercarse de nuevo a la Catedral de Zamora supone, además, pisar la calle más nueva de la ciudad, que se ha abierto junto a la fachada sur -la que se ubica frente al Palacio del Obispo- y conecta esta con los Jardines de Baltasar Lobo.

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Imágenes

El montaje de Las Edades obligó a la salida de varias imágenes de devoción como la Esperanza, propiedad de la Cofradía de Jesús del Vía CrucisJesús de Luz y Vida, cuyo titular es la hermandad homónima; el Cristo yacente de la Real Cofradía del Santo Entierro, así como los pasos de Conversión del centurión y La Lanzada, ambos del Santo Entierro, así como Redención de la Cofradía Jesús Nazareno de Zamora y el Santo Cristo, propiedad del Cabildo, que procesiona la noche del Viernes Santo con la Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias. Este crucificado carece de fecha para su vuelta y todavía queda por determinar el futuro del resto de piezas artísticas.

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