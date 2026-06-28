Los banderilleros de oro cortan siete orejas en la corrida de Zamora

Los carteles de toreros-banderilleros no son nuevos en las ferias taurinas, siempre han atraído a un público fiel que busca un plus en las corridas, ejerciendo de pegamento de distintos públicos: el más purista y ese otro que pide además del ejercicio propio de los cánones de la Fiesta Nacional, una mayor dosis de espectáculo que encuentra su máxima expresión en el tercio de banderillas. Ocurrió este domingo en Zamora, donde se notó esta singularidad en los tendidos. Seguramente fue más evidente porque el cartel de la segunda de feria, de banderilleros de oro, vino a sustituir a la corrida de rejones, habitual en años anteriores, también con un público propio, que este domingo se sumó al de los especialistas en rehiletes. Fue un acierto, sin duda.

Ante media plaza que ocupaba sobre todo las localidades de sombra, los astados de Castillejo de Huebra y José Manuel Sánchez dieron un buen juego que los diestros supieron aprovechar consiguiendo siete orejas, que pudieron ser más si no hubieran fallado con la espada: Antonio Ferreras (dos orejas, ovación), El Fandi (dos orejas, aplausos) e Ismael Martín (dos orejas, una oreja)

Antonio Ferreras cortó las dos orejas en el que abría plaza. Un toro, Violetero, de 535 kilos, aplaudido en el arrastre porque se comportó noble y con fuerza. Recibió el diestro a su enemigo con larga cambiada e hiló una serie de verónicas de poder a poder muy aplaudidas. Invitó a sus compañeros de terna a compartir el tercio de banderillas, comprometidas pero resueltas a la perfección. Empezó la faena por el pitón derecho y logró una buena series al natural que hicieron las delicias del respetable. Tras un aviso, mató de una estocada tendida hizo doblar al astado que aún dio un susto a subalterno, al tirarlo al suelo con el morro en los últimos estertores.

Antonio Ferreras, en uno de los lances de la lidia / Víctor Garrido

Tras el descanso, en el que la plaza volvió a oler a chorizo, tortilla y bota de vino, Ferreras se enfrentó con su segundo enemigo, cuarto de la tarde al que cuajó una buena faena, pero el fallo con la espada privó de mayor premio que la ovación. Brindó el toro al cirujano taurino Enrique Crespo Rubio antes de conseguir un notable series de toreo al natural, bajando la mano al toro. A la hora de matar llegaron los problemas, ya que necesitó un pinchazo sin soltar, una estocada tendida que escupió el toro y una media estocada tras escuchar dos avisos.

Antonio Ferreras se despidió en ese momento del público, porque sus obligaciones profesionales le aconsejaban emprender el viaje sin esperar el fin del festejo, para lo que contaba con el permiso de la presidencia de la plaza.

El Fandi se las vio con el segundo toro, Dormilón, de 540 kilos, también aplaudido en el arrastre, al que arrancó una buena faena, premiada con dos orejas. Recibió a la verónica de rodillas al toro avanto al que dio cuatro chicuelinas bien rematadas como lance más destacado antes de la suerte de varas. Compartió banderillas con los compañeros de terna aunque fue El Fandi el más aplaudido al ponerlas al violín, con una mano. Como hiciera Ferreras, brindó al público antes de recibir al toro en la muleta de rodillas. Cinco derechazos un par de series al natural, un de ellas muy despacito y bajando la mano fueron los lances más conseguidos. Se adorna antes de clavar una estocada tendida que obligó al toro a echarse.

Actuación de El Fandi / Victor Garrido / LZA

En su segundo enemigo, quinto de la tarde, El Fandi perdió la oreja por fallar con la espada. Salió el toro avanto, despistado, lo que propició un primer tercio deslucido. Colocó los tres pares de banderillas, el último al violín, una detrás de otra, faena muy estética. Destacaron de la faena tres series al natural muy aplaudidas, aunque esta fue demasiado larga, el toro se rajó y se aculó en las tablas. Mató de estocada tendida que parecía tumbar al toro, aunque se volvió a levantar y fueron necesarios hasta tres descabellos.

Ismael Martín cortó también las dos orejas al tercero de la tarde, Flor de Cardo, un toro de 545 kilos aplaudido por el público en el arrastre, al que recibió con una verónica antes de completar una muy variada lidia. Martín logró un recital de todo tipo de pases del toreo, como demostró al llevar al toro hasta el caballo con gaoneras y lopecinas rematadas con rodilla en tierra. Como hicieran en toda la lidia los tres matadores pusieron banderillas, el par más comprometido en el propio Ismael, que demostró buenas facultades para librarse del astado que le había sitiado hasta la barrera. Mató de un pinchazo seguido de una estocada.

Lidia de Ismael Martín / Victor Garrido / LZA

En el que cerró plaza cortó otra oreja y se convirtió así en triunfador. La faena, brindada a Javier Gómez Pascual, fue lo mejor de la corrida por lo que transmitió el torero al público, incluido un susto al quedar enganchado por un derrote del toro, que se saldó sin mayores consecuencias. Puso el par de banderillas más aplaudido de la noche, un cuarto era muy bien ejecutado. También recibió la ovación del público cuando paró la testuz del toro con el brazo. Toreó por los dos pitones, y demostró que es un torero con ganas de triunfo, ya que ha expuesto y ha sido capaz de levantar al toro cuando parecía que se le rajaba, a base de ponerse delante y cruzarse al pitón contrario. Escuchó un aviso, tras un pinchazo y una estocada que pensaba que valía, pero el toro no doblaba y se llegó a los tres descabellos. Si hubiera matado mejor, las dos orejas las tenía merecidas.

Lástima que siga habiendo demasiado cemento en los tendidos de la Plaza de Zamora. La nueva empresa, Tauroemoción, que gestiona el coso capitalino, a pesar de intentarlo, no ha logrado su objetivo principal, conseguir que el público responda a unos carteles que han buscado el equilibrio entre figuras del torero y promesas. Habrá que seguir intentándolo. A destacar, sin duda, la corrida de El Pilar, donde los matadores lo fueron más que nunca, recetando un recital de grandes estocadas que seguro pasará a la historia particular del coso zamorano.