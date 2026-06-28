Teresa García Celada, alfarera: «Fui el patito feo de mi pueblo por ser mujer y trabajar el barro, estaba muy mal visto»

En uno de los puestos que estos días ocupan la plaza de Viriato con motivo de la LIV Feria de la Cerámica y Alfarería Popular se encuentra con sus piezas a la venta María Teresa García Celada. Proveniente de Jiménez de Jamuz, una localidad cercana a La Bañeza (León), es la sexta generación de su familia que se dedica a la alfarería.

“Empecé cuando tenía catorce años”, recuerda. Creció viendo cómo se hacía el oficio y, aunque su padre insistía en que siguiera estudiando, ella tenía claro que eso no era lo que quería. “Yo le dije que no le iba a engañar, que los libros iban a ir cerrados y a volver cerrados”. Aunque él se negara a dejarle el torno, María Teresa aprovechaba cualquier rato que tuviera libre para practicar. Cuando su padre dejaba de usar el torno, se ponía ella manos a la obra. Fue entonces cuando el progenitor vio que su hija tenía interés real. Ella dice que empezó “un poquitín a lo tonto, porque el saber no ocupa lugar”. De esa forma, acabó dedicándose a al negocio familiar.

No fue un camino sencillo

“Fui el patito feo del pueblo”, afirma. En aquella época, que una mujer se dedicara a la alfarería estaba muy mal visto en el pueblo, sobre todo por parte de la gente más mayor. Con los años, esa mirada cambió, y dejó de verse como un oficio exclusivamente masculino.

Al principio, la alfarería le parecía algo fácil. Sin embargo, en cuando más avanzaba, más difícil le parecía, y eso fue atrapándola poco a poco. “Pensaba: ‘el barro se va a reír de mí’”. Porque, aunque un día creyera que mejoraba, al siguiente no le salía bien. Pero el reto de ir superándose la motivaba a seguir. “También, al ver que haces cosas muy bonitas, y que esas creaciones salen de tus manos, quieres ver qué más piezas puedes lograr”.

Lo que diferencia sus piezas: la flor amarilla

Aunque haya heredado la tradición familiar, ella ha desarrollado su propio estilo. Sigue trabajando la alfarería tradicional de barro rojo característica de su localidad, pero ha añadido a sus diseños una característica flor amarilla que diferencia a sus piezas. “Cada uno tiene que dar su marca personal”, explica.

Piezas de cerámica de María Teresa García Celada / Amanda Rodríguez Fadón

El proceso de crear la cerámica

El procedimiento sigue siendo completamente manual, y requiere de un gran conocimiento del material. Todo empieza preparando el barro con la dureza necesaria para cada pieza. “Por ejemplo, para las asas se necesita un barro más blando, y para las piezas más grandes, uno más duro”. Después, uno de los pasos más importantes es centrar el barro en el torno. “Si el barro lo tienes bien preparado, el 90% del trabajo va a salir excelente”. Lo siguiente a eso es la “tirada”, un proceso que consiste en levantar la pieza mientras gira, y el uso de la “tijera”, una técnica que evita deformaciones en el borde.

Tras todo ello, la pieza debe secarse. Se pintan, se barnizan y se llevan al horno. En el caso de María Teresa, ella las hornea mediante la mono cocción, es decir, en una sola hornada.

La evolución de la alfarería

María Teresa reconoce que la alfarería ha tenido que evolucionar mucho para adaptarse a los tiempos. Las piezas de cerámica tradicional, como botijos o barriles, ya no tienen tanto éxito como antes. “Si vendo diez al año, no me da para comer”, admite con sinceridad. Por eso, con el tiempo fue orientando su cerámica a crear objetos de uso cotidiano, como los utensilios de cocina.

Explica cómo el uso de las piezas ha cambiado. Antes, las piezas estaban destinadas a coleccionistas o su función era principalmente decorativa. Sin embargo, hoy en día la gente busca piezas a las que les puedan dar uso.

Piezas de cerámica de María Teresa García Celada / Amanda Rodríguez Fadón

El futuro del oficio y el relevo generacional

En Jiménez de Jamuz, donde llegó a haber 375 alfareros, apenas quedan cuatro talleres en activo. “Si sigue así, se termina”, lamenta. Aunque sus hijos continúan trabajando con ella , y son la séptima generación que coge el relevo en la familia, observa que entre las nuevas generaciones el interés por la cerámica es cada vez menor. Duda que su nieto, el cual ayuda en pequeñas tareas del taller, vaya a querer dedicarse a la alfarería.

Su paso por Zamora

La Feria de Cerámica y Alfarería Popular de Zamora forma parte de su calendario desde hace años. Solo dejó de acudir durante la pandemia. Cuando vende, nunca sabe qué piezas tendrán más éxito. “Siempre vas a vender de lo que menos tienes”, comenta con experiencia. “A lo mejor dices: ‘el año pasado vendí muchos puentes, así que voy a traer más esta vez’. Y luego, no vendes ninguno. No se puede saber”.

Poner en valor el oficio

Después de casi cincuenta años modelando barro, María Teresa solo pide una cosa: que el público valore el trabajo que hay detrás de cada pieza. Las largas jornadas de trabajo, que muchas veces se prolongan hasta la medianoche, pasan desapercibidas para quien solo puede ver el resultado final. “La gente no ve el trabajo, no lo valora”, dice.

Cada una de sus creaciones es mucho más que barro cocido: guardan el saber hacer y la perseverancia de una mujer que desafió los prejuicios y mantuvo viva una tradición familiar. María Teresa sigue demostrando, año tras año, que la artesanía puede sobrevivir si hay gente dispuesta a conocer el esfuerzo que hay detrás de cada pieza.