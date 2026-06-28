Adrián Álvarez Fuentesaúco, presidente de la Comisión de Peñas: "Las peñas han modificado las fiestas de San Pedro"

Adrián Álvarez Fuentesaúco es integrante de la peña "El tercer mandamiento" y desde hace diez años forma parte de la Comisión de Peñas de San Pedro, colectivo que preside y que abandonará una vez que concluyan las fiestas patronales de 2026.

¿Cómo empezó la comisión de peñas?

Las peñas empezaron siendo muy poquitas. Llegó un momento en el que crecieron de tal manera, gobernando del PP, que se vio la necesidad de crear una comisión que representara a todas las peñas, sobre 2006. Nuestra comisión empezó de una manera un poco fortuita. La anterior comisión, que no fue la primera, abandonó. Nos dejó a la deriva en una de las reuniones de las peñas con el Ayuntamiento.

¿Fue el momento en el que se acusaba a la comisión de que estaba politizada?

Efectivamente. En esa reunión se dijo que si alguien estaba interesado y salió una representación de otra comisión politizada. Recuerdo que una chica se levantó y dijo que si íbamos a permitir que la comisión que estaba politizada volviera porque se estaban destrozando la imagen de las peñas.

¿Y cuál era?

Éramos los enemigos públicos de las fiestas, pero tanto para la ciudad como para el Ayuntamiento. Cuando la chica habló me levanté, tuve un impulso y la apoyé públicamente. Ni la conocía y no recuerdo ni quién era esa chica, pero le tengo que dar las gracias por haberme hecho vivir los diez años más felices de mi vida.

Adrián Álvarez Fuentesaúco presidente de la comisión de peñas de 2026 / Victor Garrido / LZA

¿Quiénes se embarcaron con usted?

Se implicó más gente que a día de hoy no están en la comisión por múltiples motivos. Han formado parte de esta etapa Sandra Almena, Paula Pedrero, Magali Ferrero, Rodrigo Benítez, Saúl Ferrero, Leticia Rodríguez, Antonio Amaro, Celia Aragón y Héctor Vega. Ahora hemos anunciado que nos vamos. En esta etapa, que primero presidió Magali, hemos pasado por muchas fases. Antes de ser comisión fuimos para el Ayuntamiento un "parche" y de hecho no nos llamaban comisión, nos llamaban organización. La comisión durante dos años desapareció.

¿Y cómo fue volver a cimentarla?

Nosotros empezamos en la comisión viviendo una experiencia desagradable. Hubo una publicación en redes sociales muy desafortunada por parte una peña que finalmente se deshizo. Pusieron cosas muy machistas y que incitaban a la violencia de género. Nosotros empezamos en una situación crítica con las peñas y ellas, que rondaban el centenar, no fueron conscientes. Cuando asumí la presidencia, tras mi amiga Magali, tuve muy claro que, desde el principio, teníamos que ser un grupo con una transparencia y una igualdad en todos los aspectos.

¿Cuándo empezó la regulación de las agrupaciones?

Justo el año anterior a nuestra llegada. Se organizó una normativa sobre el tamaño de los carros, con unas dimensiones mínimas y máximas, y que las peñas que cumplían la antigüedad podían ser menos de 40, pero las nuevas tenían que ser de 40 integrantes.

¿La normativa ha servido para normalizar el movimiento?

No me cabe la menor duda de que el mayor acierto que ha tenido el Ayuntamiento de Zamora y mi comisión ha sido el mantener la normativa y mantener a las peñas dentro de una legalidad.

Adrián Álvarez durante este San Pedro. | VICTOR GARRIDO

Zamora cuenta con 68 colectivos, ¿qué radiografía efectúa?

Las peñas comenzaron siendo muy jóvenes, la gente no era tan consciente de lo que se hacía, eran unos jóvenes rebeldes, y ahora esas peñas han crecido y sus integrantes han madurado, y se nota también. Ahora predominan las de entre 20 y 30 años y luego hay peñas de padres con hijos. No hay peñas solo constituidas por menores. Luego están los peñistas que ya no residen en Zamora y vuelven por San Pedro. La Semana Santa la vivimos como una cultura y una tradición, y San Pedro lo vivimos como una celebración patronal.

¿Ha desaparecido la idea de que las peñas son una forma de hacer botellón autorizado?

Sí. Al principio era la idea que se tenía. Todo eso ha cambiado porque veníamos de cierta permisividad.

Cada vez hay más actividad en la calle, ¿está ayudando al movimiento peñista?

Sí, ahora mismo la gente busca la peña. Antes a la gente le decías que se hicieran de la peña y te decían que "para qué" y ahora la peña te ayuda a pasarlo bien todas las fiestas. Sales con la camiseta de la peña y el pañuelo y sabes que te vas a ir con un montón de gente a hacer unos desfiles, a bailar en unas charangas, y que el Ayuntamiento te está ayudando a que te lo pases bien. La comisión también organiza charangas o el torneo interpeñas. Se ha facilitado que la gente pueda tener una peña.

El presidente de la comisión de peñas de 2026 / Victor Garrido / LZA

Pero sigue siendo difícil que pueda alquilarse un local.

Sí, sigue siendo muy difícil que te alquilen un local. Ya no porque no estén dispuestos, sino porque te piden unas rentas inalcanzables para una peña. Además, quieren alquilar un local que no tiene ni luz ni agua por 600 euros.

En una reunión, la actual comisión anunció a los peñistas que tras San Pedro lo dejan. ¿Por qué?

Nos hace decir que lo dejamos, sobre todo, el tiempo. Si fuera por mí, yo me quedaría aquí mucho más porque nosotros somos conscientes de que es muy complicado que las nuevas generaciones ahora mismo formen una comisión tan completa como la que hemos sido nosotros. Hemos intentado escuchar a todos, velar por todas las agrupaciones, apoyar a unas sin perjudicar a otras. Desde mi punto de vista para formar parte de la comisión de peñas hay que tener la cabeza muy fría y tener mucha vocación porque se trabaja mucho y no cobramos.

¿De qué se siente más satisfecho?

De haber devuelto a Zamora cosas que pedían como por ejemplo, el Gran Prix, de mantener los carros y de conseguir que durante dos años seguidos no haya habido incidentes. Hemos conseguido que Zamora haya pasado de convertir a las peñas en enemigos de la ciudad, a convertirlos en una parte importante de las fiestas. Además, para nosotros el respeto y el civismo son básicos e intentamos inculcárselo a todas las peñas a través de los canales de comunicación que empleamos. Antes los carros tenían horarios y ahora ya nadie se acuerda de eso.

El mayor miedo que puedo tener yo abandonando la comisión es que todo lo que hemos luchado en nuestra comisión y todo lo que hemos conseguido desaparezca

Desde su punto de vista, ¿cuál es el mayor reto del movimiento peñista?

Mantener lo que hemos sembrado. El mayor miedo que puedo tener yo abandonando la comisión es que todo lo que hemos luchado en nuestra comisión y todo lo que hemos conseguido desaparezca.

¿Qué relación tienen con el actual equipo de Gobierno?

Muy positiva. Muchas veces podemos tener discrepancias y evidentemente nos tiene que echar el freno, nos tienen que marcar ciertas restricciones totalmente comprensibles. Hemos estado con IU , hemos estado con PSOE y poco tiempo con el PP y nunca nos pusieron unas restricciones exageradas. Sí costó mucho organizar el Vaca Prix y que se nos ayudara en la entrega de premios de los partidos, porque al principio lo veían como maquillar las cosas malas que hacían las peñas. Además, ahora las peñas nos ponemos en una parte de plaza con los carros y la gente está encantada. Además, ofrecemos a las peñas el poder pagar entre todas las que quisieran de forma voluntaria una pequeña cuota para poder poner nuestras propias charangas los días grandes de final de San Pedro. Pero falta que los ciudadanos se impliquen con nosotros.

Adrián Álvarez Fuentesaúco. / Victor Garrido / LZA

Explíquese.

Las peñas hacen pasacalles con las charangas, pero los ciudadanos no se animan a venir con la charanga y ¡pueden venir! Quizá mucha gente sea porque respeta que es el momento de las peñas. Este año los primeros días que nos hemos juntado desde la Marina, miraba para todos los lados y veía una cantidad de gente increíble y... ¡esto es lo que necesita Zamora! Tal y como está el movimiento de peñistas, las peñas dan mucha alegría y realmente son la fiesta de San Pedro. Sinceramente, creo que ahora si las peñas desaparecieran, algo que resulta muy complicado y muy difícil, las fiestas cambiarían totalmente porque las peñas han modificado las fiestas de San Pedro. Los festejos no solo son para las peñas, obviamente, pero me gustaría que hubiera más convivencia con el ciudadano. Tengo una imagen en la mente de hace un par de años. Bajábamos a la hoguera de San Juan y nos paramos en la calle de Cortinas de San Miguel frente a una terraza en la que había dos señores mayores. La charanga les tocó "Campanera" se pusieron a bailar y también ellos participaron de la fiesta. Eso me gustaría lograr.