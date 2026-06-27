Zamora se instala en las altas temperaturas: cuenta atrás para rozar los 40 grados

Zamora vuelve a coger temperatura. Después de unos días de calor para desesperar a cualquiera, la previsión apunta a un nuevo ascenso de los termómetros, con máximas que irán escalando durante los próximos días hasta situarse de nuevo en valores muy altos.

El sábado arranca con ambiente soleado y una máxima prevista de 32 grados, con cielos prácticamente despejados y sin riesgo de lluvia. El domingo el calor irá un paso más allá y el mercurio alcanzará los 33 grados, en una jornada estable, luminosa y con temperaturas ya plenamente veraniegas.

La subida será más evidente a partir del lunes. La previsión marca una máxima de 35 grados, con una mínima de 18, lo que dejará una jornada de calor intenso desde las horas centrales.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

El martes será todavía más caluroso, con hasta 36 grados, una cifra que confirma el regreso de los valores más elevados a Zamora.

El miércoles ofrecerá una ligera tregua, con máximas de 34 grados, pero el alivio durará poco. Tras un jueves algo más suave, con 31 grados, el viernes los termómetros volverán a dispararse hasta los 36 grados, en otra jornada soleada y sin previsión de precipitaciones.

La lluvia, de hecho, desaparece prácticamente del mapa durante todo el periodo: la probabilidad de precipitación se mantiene en el 0% en casi todas las jornadas, salvo un mínimo 10% el sábado por la tarde. El dominio del sol será absoluto y el calor irá ganando terreno conforme avance la semana.

Zamora afronta así varios días de tiempo seco, estable y cada vez más caluroso.

La recomendación vuelve a ser la habitual en estos episodios en los que el verano enseña los dientes: evitar las horas centrales del día, buscar sombra, hidratarse con frecuencia y prestar especial atención a personas mayores, niños y colectivos vulnerables.

Primera muerte por calor en Zamora

Zamora ha registrado el primer fallecimiento atribuido a causas térmicas en la provincia durante este episodio de altas temperaturas. Así lo notificó el pasado martes 23 de junio de 2026 el sistema MoMo, dependiente del Instituto de Salud Carlos III, en una jornada marcada por un calor extremo e histórico.

La alerta sanitaria coincidió con el día más caluroso registrado en Zamora capital en un mes de junio. A las cinco de la tarde, el termómetro alcanzó los 40,6 grados a la sombra, una cifra inédita que supera con claridad el anterior récord mensual, fijado el día de San Pedro del pasado año, cuando la temperatura llegó a los 39,9 grados.

La ola de calor ya venía mostrando su intensidad desde el fin de semana. El domingo se igualó precisamente aquella marca histórica de 39,9 grados, el lunes la máxima se situó en 39 y este martes el mercurio dio un nuevo salto hasta los 40,6 grados.