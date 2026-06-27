Zamora celebra la centenaria Feria del Ajo como "referente nacional"

Emoción en el corte de cinta durante la inauguración de la Feria del Ajo 2026 de Zamora. El alcalde de la ciudad, Francisco Guarido, y el presidente de Caja Rural, Nicanor Santos, asistían por última vez a la inauguración, puesto que el año que viene habrá un nuevo regidor, mientras que en la entidad financiera ya se ha anunciado el nuevo dirigente.

"Estoy encantado de inaugurar mi última Feria del Ajo, una feria centenaria que el Ayuntamiento siempre ha impulsado junto con Caja Rural, la Diputación, la Junta y la Subdelegación del Gobierno. Todas las instituciones estamos en la misma línea", declaró Guarido.

Certamen que supone una "unión franca entre la capital y el campo" para apoyar a los productores agrarios, así como generar un mayor dinamismo económico. Por ello, Guarido animó a que la gente se acerque durante este fin de semana a Tres Cruces para "comprar, pasear y tomar algo en los bares".

La feria cuenta con 90 ajeros, misma cifra que el pasado año, aunque con mayor cantidad de producción a la venta. "Es un producto de primera calidad de nuestros agricultores y en condiciones óptimas", apreció el presidente en funciones de Caja Rural, quien invitó a la ciudadanía a acercarse hasta las ferias y comprar "los ajos para todo el año".

Feria del Ajo San Pedro 2026 / José Luis Fernández / LZA

Asistencia masiva de autoridades y público en una inauguración que tampoco quiso perderse la vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, quien calificó la feria de "referencia nacional". "Es sorprendente cuando le hablas a la gente de que aquí tenemos más de 90 expositores y son 96 años de ajos en una calle de Zamora", comentó. Feria histórica gracias al trabajo conjunto de instituciones que resalta "nuestras singularidades, pero también nuestro campo y nuestros productores agrícolas", manifestó Blanco.

El responsable del área de Cultura y Turismo de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, fue el último en tomar la palabra antes de proceder a cortar la cinta. El diputado vaticinó el éxito un año más de una feria "tradicional y singular" que da cuenta del "mimo" con el que los productores locales cultivan los ajos. "Se van a agotar, estoy convencido, porque la producción ha sido buena este año a pesar de estas olas de calor que hemos tenido en los últimos días y además que el tiempo acompaña", dijo.

Declaraciones que se vieron interrumpidas por las sirenas de una ambulancia que tenía que acceder a la avenida de las Tres Cruces debido a una emergencia sanitaria en un portal de una calle adyacente. A pesar del numeroso público presente, se facilitó de manera inmediata el paso del vehículo.

La gente facilita el acceso a una ambulancia durante la inauguración de la Feria del Ajo de San Pedro 2026 / José Luis Fernández / LZA

Tras el acceso de la ambulancia, el acto inaugural prosiguió con la actuación del Grupo de Coros y Danzas Doña Urraca en la emblemática calle de Zamora.