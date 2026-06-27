Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Campaña de abonados del Zamora CFRescate de un toro en Sanabria, ZamoraAccidente en Santa Cristina de la Polvorosa, ZamoraDirecto | Terremoto en Venezuela
instagramlinkedin

Sanidad

Más médicos para Zamora: el hospital gana una plaza de Digestivo en los contratos de la Junta para los MIR recién acabados

Las cuatro plazas de primero de formación sanitaria especializada que habían quedado vacantes se han cubierto

Recepción de los nuevos MIR en el salón de actos del hospital Virgen de la Concha.

Recepción de los nuevos MIR en el salón de actos del hospital Virgen de la Concha. / José Luis Fernández / LZA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Zamora

La Consejería de Sanidad acaba de publicar el listado complementario de la oferta de plazas de fidelización, los contratos de tres años que se ofrecen a los residentes que finalizan el MIR (o el EIR) en Castilla y León o en otros puntos del país.

Se trata de una nueva oferta con 17 plazas, de las cuales una, de Aparato Digestivo, corresponde a Zamora.

Esta plaza se une a las 52 de fidelización iniciales que ofrece la Consejería de Sanidad para los doctores que acaben el MIR en este mes de junio, que podrán acceder a un contrato de tres años. Se trata de 37 plazas de especialidades hospitalarias, diez para médico de Familia y otras cinco para destinos rurales: dos en Toro, una en Benavente Norte, otra en Benavente Sur y una más en Carballeda.

En el Complejo Asistencial, las especialidades que ofrecen tres plazas son las de Medicina Interna, Neurología y Urgencias Hospitalarias

Hay dos plazas de Anatomía Patológica, Anestesia, Rehabilitación, Medicina Intensiva, Medicina Preventiva, Neumología, Ginecología, Oncología Médica y Psiquiatría.

Y, finalmente, una plaza de Análisis Clínicos, Cardiología, Cirugía General y de Aparato Digestivo, Traumatología, Dermatología, Medicina del Trabajo, Radioterapia, Psicología Clínica, Radiodiagnóstico, Urología. A ellas se une la nueva de Aparato Digestivo.

No hay, sin embargo, oferta de plazas de Pediatría, ni en el hospital ni en los centros de salud.

En principio los contratos de fidelización tienen buena acogida, aunque con resultados desiguales entre los hospitales más demandados de la comunidad y los menos atractivos.

Las cuatro plazas MIR y EIR vacantes, ya están cubiertas

Por otra parte, Zamora ha rescatado las tres plazas MIR de Familia y una de Enfermería de Salud Mental que se adjudicaron inicialmente en el proceso de asignación de la formación sanitaria especializada, pero que posteriormente han quedado vacantes, por renuncia de los aspirantes que las habían elegido para ocuparlas.

Una vez concluido el proceso extraordinario para asignar las más de 400 vacantes que quedaron sin inquilino en toda España, Zamora ha logrado adjudicar las tres de médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y la de Enfermera Especialista en Salud Mental.

Este proceso extraordinario lleva ya varios años funcionando y tiene como objetivo conseguir que no queden plazas vacantes una vez concluido en proceso de adjudicación ordinario, ya que se apreciaba que en algunas ocasiones había aspirantes que por unos motivos u otros no se presentaban a los puestos asignados y no había manera de cubrirlos de nuevo porque había finalizado el proceso de asignación.

Noticias relacionadas y más

Había otros dos casos en los que se produjo un retraso en la incorporación debido a los trámites para formalizar los visados, si bien en ambos casos contaban con la pertinente autorización del Ministerio de Sanidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El calor extremo causa el primer fallecimiento del verano en Zamora
  2. Piden seis años de cárcel y nueve sin carné para el conductor novel que tuvo un accidente a 145 kilómetros en el que murieron dos jóvenes en Morales del Vino
  3. Carlos Canelada, de Sanguijuelas del Guadiana: “Nuestra gran oportunidad ha sido tener un pueblo al que hemos podido volver”
  4. Una agresión con una botella rota obliga a suspender la verbena de la Plaza Mayor
  5. Una nueva marca desembarca en Zamora y busca responsable de tienda: sueldo de 23.000 euros al año
  6. Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
  7. Un atropello de un peatón con patinete costará 14.000 euros y dos meses sin carné al conductor
  8. Cuatro bloques de viviendas se levantarán en la unidad de actuación Santa Eulalia de Zamora

El Parador de Turismo de Zamora quiere ahorrarse los 113.000 euros del impuesto de construcciones: el Ayuntamiento responde

El Parador de Turismo de Zamora quiere ahorrarse los 113.000 euros del impuesto de construcciones: el Ayuntamiento responde

Más médicos para Zamora: el hospital gana una plaza de Digestivo en los contratos de la Junta para los MIR recién acabados

Más médicos para Zamora: el hospital gana una plaza de Digestivo en los contratos de la Junta para los MIR recién acabados

Arranca la temporada de verano del “Desafío Alimerka” con más premios y retos personalizados

Arranca la temporada de verano del “Desafío Alimerka” con más premios y retos personalizados

Emilio de Justo, Borja Jiménez y Manuel Diosleguarde abren este sábado la Feria Taurina de Zamora

Emilio de Justo, Borja Jiménez y Manuel Diosleguarde abren este sábado la Feria Taurina de Zamora

Elena Bahamonde, zamorana en el programa 'Astronauta por un Día': “La primera sensación cuando probé la gravedad 0 no la voy a olvidar nunca"

Ahora sí es San Pedro: la Feria de la Cerámica y Alfarería de Zamora abre sus puertas con récord de solicitudes y nueva iluminación

Ahora sí es San Pedro: la Feria de la Cerámica y Alfarería de Zamora abre sus puertas con récord de solicitudes y nueva iluminación

Los juegos de mesa reivindican el valor de compartir tiempo "cara a cara" en las fiestas de San Pedro

Los juegos de mesa reivindican el valor de compartir tiempo "cara a cara" en las fiestas de San Pedro

Barro, tradición y color: así vibra la Feria de la Cerámica de Zamora en San Pedro 2026

Tracking Pixel Contents