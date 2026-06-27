Más médicos para Zamora: el hospital gana una plaza de Digestivo en los contratos de la Junta para los MIR recién acabados

La Consejería de Sanidad acaba de publicar el listado complementario de la oferta de plazas de fidelización, los contratos de tres años que se ofrecen a los residentes que finalizan el MIR (o el EIR) en Castilla y León o en otros puntos del país.

Se trata de una nueva oferta con 17 plazas, de las cuales una, de Aparato Digestivo, corresponde a Zamora.

Esta plaza se une a las 52 de fidelización iniciales que ofrece la Consejería de Sanidad para los doctores que acaben el MIR en este mes de junio, que podrán acceder a un contrato de tres años. Se trata de 37 plazas de especialidades hospitalarias, diez para médico de Familia y otras cinco para destinos rurales: dos en Toro, una en Benavente Norte, otra en Benavente Sur y una más en Carballeda.

En el Complejo Asistencial, las especialidades que ofrecen tres plazas son las de Medicina Interna, Neurología y Urgencias Hospitalarias

Hay dos plazas de Anatomía Patológica, Anestesia, Rehabilitación, Medicina Intensiva, Medicina Preventiva, Neumología, Ginecología, Oncología Médica y Psiquiatría.

Y, finalmente, una plaza de Análisis Clínicos, Cardiología, Cirugía General y de Aparato Digestivo, Traumatología, Dermatología, Medicina del Trabajo, Radioterapia, Psicología Clínica, Radiodiagnóstico, Urología. A ellas se une la nueva de Aparato Digestivo.

No hay, sin embargo, oferta de plazas de Pediatría, ni en el hospital ni en los centros de salud.

En principio los contratos de fidelización tienen buena acogida, aunque con resultados desiguales entre los hospitales más demandados de la comunidad y los menos atractivos.

Las cuatro plazas MIR y EIR vacantes, ya están cubiertas

Por otra parte, Zamora ha rescatado las tres plazas MIR de Familia y una de Enfermería de Salud Mental que se adjudicaron inicialmente en el proceso de asignación de la formación sanitaria especializada, pero que posteriormente han quedado vacantes, por renuncia de los aspirantes que las habían elegido para ocuparlas.

Una vez concluido el proceso extraordinario para asignar las más de 400 vacantes que quedaron sin inquilino en toda España, Zamora ha logrado adjudicar las tres de médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y la de Enfermera Especialista en Salud Mental.

Este proceso extraordinario lleva ya varios años funcionando y tiene como objetivo conseguir que no queden plazas vacantes una vez concluido en proceso de adjudicación ordinario, ya que se apreciaba que en algunas ocasiones había aspirantes que por unos motivos u otros no se presentaban a los puestos asignados y no había manera de cubrirlos de nuevo porque había finalizado el proceso de asignación.

Había otros dos casos en los que se produjo un retraso en la incorporación debido a los trámites para formalizar los visados, si bien en ambos casos contaban con la pertinente autorización del Ministerio de Sanidad.