La manifestación del Orgullo LGTBIQ+ Transfeminista recorrerá las calles de Zamora en la víspera de San Pedro

Zamora celebrará por segundo año consecutivo su manifestación por el Día del Orgullo LGTBIQ+, coincidiendo con movilizaciones similiares que se llevarán a cabo en otros puntos del país. El colectivo transfeminista KUZA vuelve a ser el promotor de la convocatoria en la víspera de San Pedro, en plenas fiestas de la capital.

La manifestación bajo el lema "OrgulloZA" partirá desde La Marina a las 20.30 horas el domingo 28 de junio. No obstante, este sábado dese KUZA animan a los asistentes a reunirse en el huerto urbano de La Josa para crear conjuntamente las pancartas para la manifestación "porque no tenemos suficiente, porque lo queremos todo y porque Zamora también es queer", declaran.

Jornada a la que también se suman desde la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de la capital asumiendo la declaración institucional que se ha elaborado desde la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP.

"El apoyo del Gobierno de España no solo es un deber institucional, sino la necesidad de reflejar la diversidad que nos define como sociedad. España estamos en la vanguardia, es el país más garantista con los derechos de las personas LGTBI, según el mapa Arcoíris 2026 de ILGA Europa. España encabeza la clasificación por primera vez, ha subido cinco puestos en un año", declara el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco.

El 54% de las personas LGTBI ha sufrido algún incidente de odio en el último año

En cuanto a las estadísticas de los delitos de odio, los últimos datos definitivos del portal estadístico de criminalidad referentes a 2024, indican que en Zamora se produjeron dos delitos por orientación sexual e identidad de género. Mientras que durante los años 2023, 2022 y 2021 no se produjo ningún delito.

Asimismo, según el informe de Estado del Odio 2026, publicado por la Federación Estatal LGTBI, el 54% de las personas LGTBI ha sufrido algún incidente de odio en el último año, mientras que el 22% ha sufrido alguna agresión física. El principal escenario de estas agresiones es la calle, un 32% de los casos, seguido por los centros de trabajo, con 13% de incidencia.

"El Gobierno de España no mira para otro lado, ante la vulneración de los derechos de las personas LGTBI, para que puedan vivir en libertad y en igualdad", expresa Blanco, quien hace una llamada de atención a los afectados para que hagan uso del servicio Arcoíris 028, una línea telefónica estatal, gratuita y confidencial, especializada en la atención frente a la LGTBI-fobia, disponible las 24 horas del día y los 365 días del año.

"Ofrece atención integral, información, asesoramiento jurídico y apoyo psicosocial tanto a las víctimas de discriminación o delitos de odio como a sus familiares y allegados", detalla el subdelegado.