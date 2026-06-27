Jiménez, De Justo y Diosleguarde abren la puerta grande en la plaza de toros de Zamora

Lluvia de orejas en la plaza de Zamora, con unos toros muynobles pero justitos de fuerzas excepto el quinto y el primero con mejor tranco y unos diestros que lo intentaron de todas las maneras, y sobre todo, estuvieron muy certeros con el estoque, lo que les permitió cortar ocho orejas y abrir la puerta grande en una corrida que pasará a la historia local, también porque sirvió como homenaje de despedida como torero de plata al banderillero Javier Gómez Pascual.

Menos de media entrada en el coso zamorano, con el sol casi vacío, para la primera corrida de la Feria de San Pedro en la que se lidiaron seis toros de El Pilar para Emilio de Justo (oreja y oreja), Borja Jiménez (oreja y dos orejas) y Manuel Diosleguarde (oreja y dos orejas).

Presidió la corrida el excomisario Ubaldo de la Torre, con Gustavo Martín como asesor. El exconsejero de Cultura, Gonzalo Santonja, entre los espectadores del festejo.

Emilio de Justo cortó una oreja a su primer enemigo, un toro jabonero burraco de 550 kilos, noble aunque justo de fuerzas el que el diestro cuidó para arrancarle una buena serie de naturales en una faena de menos a más y en la que fue el torero el que más puso de su parte. Trenzó una serie de derechazos muy aplaudida, en una faena larga, en la que recibió un aviso. Mató de una buena estocada aunque necesitó tres descabellos. El susto, con el par de banderillas de Antonio Gutiérrez que salió muy comprometido en la suerte.

Emilio de Justo en un lance de su faena / Alba Prieto

En el cuarto de la tarde, segundo de su lote, Emilio de Justo logró otra oreja ante un enemigo que dio muy poco juego debido a sus escasas fuerzas, lo que impidió una faena que lograra transmitir esa sensación de riesgo que hace que aflore el arte. No obstante Emilio de Justo lo intentó y sacó unas series al natural de mérito y muy bien rematadas. Mató bien, de estocada certera.

Borja Jiménez se las vio en su primer toro, segundo de la tarde, con un animal justo de fuerzas pero noble, con el que se sintió a gusto. Recibió de rodillas y a la verónica al animal de 530 kilos y pelo castaño. Tras el tercio de banderillas con el destacado tercer par de Luis Sánchez, Jiménez hiló una serie al natural, muy aplaudida, que rubricó con dos pases de pecho. Al bajar demasiado la mano por el pitón se notó la falta de fuerzas de su enemigo. El diestro se ganó al público con acciones como un pase cambiado o pase de las flores. Mató de un pinchazo sin soltar y acto seguido una estocada en su sitio, fulminante y recibió como premio una oreja.

Lidia de Borja Jiménez / Alba Prieto

Como no hay quinto malo, el segundo del lote de Borja Jiménez fue el que mejor juego dio, un toro negro zaino aplaudido en el arrastre como le pasó al primero. Pudo el diestro, que brindó también el toro a Gómez Pascual, sacar la mejor faena de la tarde, con notables series de derechazos y naturales, a un toro que le permitió bajarle la mano. Transmitió y conectó con el público toreando al natural y remató la faena con una muy buena estocada.

En el tercero de la tarde, primero de su lote, Manuel Diosleguarde cortó una oreja a un toro noble pero que acabó la faena casi inválido. Recibió de rodillas en el centro de la plaza con dos largas cambiadas, dos chicuelinas aplaudidas por el público. Brindó el toro a Javier Gómez Pascual que se retira esta temporada como banderillero y se despidió de su plaza de Zamora, donde compartió cuadrilla con otro natural de la tierra, de Pinilla de toro, Elías Martín. Por cierto, los tres subalternos, con estudios universitarios. Diosleguarde logró una buena serie derechazos y mató de una certera estocada, muy efectiva.

Actuación de Manuel Diosleguarde en la plaza de Zamora / Alba Prieto

En el que cerraba plaza Manuel Diosleguarde logró las dos orejas gracias a una faena en la que demostró valor y expuso mucho. Empezó, de hecho, con gran peligro, cuando recibió el toro a porta gayola y se llevó un buen susto, del que salió indemne gracias a que soltó el capote, que quedó destrozado. Tras la despedida de Gómez Pascual, que colocaba en Zamora su último par de banderillas, el joven diestro salmantino toreó con valentía por los dos pitones y sacó una buena faena a un toro difícil, que transmitió peligro. Mató de una magistral estocada.

En la tarde de este domingo (19.30 horas) se celebra la segunda de feria con seis toros de Castillejo de Huebra para Ferrera, El Fandi e Ismael Martín, que protagonizarán también el tercio de banderillas.