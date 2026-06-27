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Familias del AMPA del San José de Calasanz de Zamora disfrutan del Bioparc de Gijón en el viaje de fin de curso

Los participantes vivieron una bonita e intensa jornada de convivencia

Bioparc Acuario de Gijón

Bioparc Acuario de Gijón / Cedida

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P. F.

Como cada fin de curso, y este no iba a ser una excepción, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del CEIP San José de Calasanz de Zamora capital organizó su tradicional viaje de fin de curso.

Fueron decenas de familias las que disfrutaron de esta bonita jornada de convivencia en la que el destino elegido en esta ocasión fue Gijón.

Los participantes emprendieron el viaje a primera hora de la mañana rumbo a la ciudad del Principado donde visitaron el Bioparc Acuario de Gijón, un centro de conservación, divulgación e investigación en el que pudieron observar cientos de especies marinas.

Además, hubo tiempo incluso para conocer la ciudad y darse un chapuzón en la playa.

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En definitiva, un bonito día en el que estrechar lazos y seguir aprendiendo.

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